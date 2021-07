Evènement – « Somaroho » voit les choses en grand

Le rendez-vous musical du Nord de la Grande île, « Somaroho » réserve un retour fracassant avec une programmation riche et diversifiée.

Un retour en force « quatre cent volts », Wawa le prince du Salegy n’a pas fait les choses à moitié pour émerveiller le public de son festival « Somaroho ». L’annonce officielle, au compte-gouttes de la 8ème édition de cet événement incontournable, a déjà suscité l’engouement de son public sur les réseaux sociaux ces derniers mois. C’est hier au Galaxy Andraharo, entouré de ses fidèles partenaires que Wawa a dévoilé la grande affiche de cette 8ème édition de « Somaroho », dans la grande ville de Nosy Be.

Le festival s’y tiendra du 25 au 29 août pour promouvoir la diversité musicale de la Grande île. Deux jeunes vedettes actuelles de la musique dans l’océan Indien et du continent africain, le franco-comorien Goulam et le congolais Innoss’B en sont les têtes d’affiche. Une vingtaine d’artistes nationaux animeront aussi la scène.

L’île aux Parfums sera teintée de saveurs musicales. Entre les incontournables de la scène musicale nationale et la jeune génération qui conquièrent à grand pas la scène de la variété malagasy, le public de Nosy Be se plaira ainsi à festoyer dans la joie.

Pléiade d’artistes

« C’est un véritable plaisir de pouvoir retrouver le public chaleureux du Somaroho. On sait tous que la situation actuelle n’est pas facile, mais grâce à l’aval des autorités, nous sommes plus que fiers de pouvoir à nouveau vous proposer ce festival. On a tous hâte » souligne Wawa face à la presse hier. Dans cet esprit, le festival accueillera ainsi sur sa grande scène, pendant cinq jours et quatre nuits, une pléiade d’artistes de tous horizons. Stéphanie, Big MJ, l’infatigable Mily Clément, Wawa évidemment, mais aussi le groupe de pop-rock AmbondronA.

« C’est un événement qui nous tient particulièrement à cœur et dont on salue toujours l’initiative, car il contribue à la visibilité de plusieurs artistes nationaux comme internationaux au pays » confie Beranto, guitariste du groupe. En outre, nous avons aussi Ngiah Tax, Mad Max, Basta Lion, Nael, Rijade, Janga Ratah, Zandry Ahmed, Rojovola, Olo Mazava, Deszo, Jior Shy, Davalt et Jhal Tho, de quoi faire vibrer toute l’île. Place à la fête !