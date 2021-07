Autisme Madagascar – Formation sur l’éducation des autistes

Dans le cadre de renforcement de l’éducation des autistes, une formation gratuite se déroule au Coco Lodge à Mahajanga be depuis hier.

Cette fois, le secteur de l’Éducation est impliqué dans la formation. Une cinquantaine d’éducateurs de l’EPP privés et publics participent à la formation durant deux jours.

L’Autisme Madagascar présidé par Mbolatiana Raveloarimisa apporte un soutien psychologique aux parents, fratrie aidant et accompagnant une personne avec autisme de moins de 16 ans à Mahajanga. Telle était le point d’orgue de la déclaration de la Présidente hier, durant le discours de lancement d’une formation.

Le soutien aux familles et renforcement des éducateurs par des outils pédagogiques adaptés fait partie du volet II parmi les trois Volets d’intervention d’Autisme Madagascar.

C’est ce qui explique la présence du Chef Cisco de Mahajanga 1, Elyson Jocelyn, durant la cérémonie d’ouverture hier. « La maison est la première école, la deuxième socialisation est l’école. Les parents et les éducateurs doivent être sur la même longueur d’onde dans l’éducation des enfants. Nous devons être le pionnier dans l’éducation. Ce genre de formation n’est pas une collecte de connaissance, elle doit avoir un impact sur les enfants. La formation est la clé de l’éducation », a souligné le Chef Cisco.

L’autisme Madagascar est une association à but non lucratif créée il y a 5 ans. Elle est née d’une initiative de quelques parents d’enfants autistes et de bénévoles malagasy. Autisme Madagascar travaille de concert avec le Projet Hafakely et Open Society Initiative For Southern Africa (ASOSA).

Sa vision est que tous les enfants naissent égaux et jouissent des mêmes droits. L’objectif étant de sensibiliser et d’éduquer la société sur l’autisme. L’autisme n’est pas une maladie mais un état. Il a été classé parmi les troubles envahissants des troubles du comportement (TED) depuis 1980. Il se manifeste par des troubles neurologiques complexes affectant les fonctions du cerveau.

Les caractéristiques à considérer chez une personne autiste sont des altérations qualitatives et quantitatives de la communication et des interactions sociales et l’existence d’intérêts restreints.

Les causes ou les origines sont peu connues, mais les recherches mondiales avancent des pistes telles que génétiques, vaccins, environnement. Le nombre d’autistes dans le monde ne cesse d’augmenter.