Photographie – Rijasolo se livre « Entre l’art et le journalisme »

Une personnalité active de la scène artistique et journalistique de la Grande île. Rijasolo se présente à nous cet après-midi, lors d’une conférence inédite.

Immortalisant à travers l’objectif de son appareil photo des scènes de vie, des faits et diverses actualités, le tout privilégiant à chaque fois l’homme comme acteur principal de ses clichés. Rijasolo se plait toujours à retranscrire en images de vives émotions, par le biais d’un portrait subtil.

Il s’illustre comme un photojournaliste de renom au pays, depuis une bonne quinzaine d’années maintenant. Son talent et sa passion pour le photojournalisme, il les met aussi à profit au-delà des frontières du pays, où il expose avec splendeur les actualités et la beauté de la Grande île. Illustre photographe, Rijasolo est également un mélomane reconnu, faisant de lui un artiste accompli. Représentant une génération engagée, il s’affirme aussi comme un acteur culturel des plus actifs.

Cet après-midi à 16h, il nous donne rendez-vous à l’Is’Art Galerie Ampasanimalo au cours d’une conférence, où il reviendra sur son parcours, son métier et sa passion. « J’y parlerai essentiellement de moi, de mes quinze ans de photographies à Madagascar, où mes visions du photojournaliste et de photographe auteur ont pu se conjuguer ensemble », souligne Rijasolo.

Une vision d’auteur

C’est par le biais d’une thématique qui synthétise parfaitement sa personnalité que Rijasolo se présentera à nous, le temps de cette conférence, à savoir « Entre l’art et le journalisme, raconter Madagascar en images ». Photographe pour le compte de l’Agence France Presse (AFP) depuis 2013, Rijasolo nous embarque ainsi dans les coulisses de son métier. Partageant l’essence même de ce qui fait de lui un journaliste d’un côté, mais aussi un artiste de l’autre.

Il se livrera sur les aspects techniques de ses œuvres, mais aussi sur tout ce qui anime sa créativité et ses inspirations. Récemment lauréat de la troisième édition du prestigieux Prix Paritana qui récompense les talentueux artistes contemporains malgaches, Rijasolo met en avant l’importance d’avoir une culture générale sur la photographie, voire une culture générale de l’art, afin d’acquérir cette vision d’auteur à travers la photo.

De là, il mettra en avant le contraste entre le photojournalisme qui se doit de relater une histoire réelle, nécessaire au grand public, et la photographie d’auteur, qui raconte des histoires plus personnelles, intimes et subjectives. Place aux échanges !