Football féminin COSAFA Cup – Madagascar retrouve le Malawi

Encore une fois, les chemins de Madagascar et du Malawi se croiseront, en Cosafa Cup de football féminin. Les deux nations s’affrontent ce jour, au Wolfson Stadium (Afrique du Sud), dans le cadre de la première journée du groupe A.

Malgaches et Malawites s’étaient déjà affrontées durant la phase de poule, l’année dernière. Et la rencontre s’était conclue sur une défaite par deux buts à zéro pour les porte-fanions de la Grande île. La sélection malgache avait bouclé sa campagne sud-africaine 2018 avec un bilan décevant, soit deux défaites, contre l’Afrique du Sud et le Malawi, et un nul avec le Botswana.

Cette fois-ci, elle entend faire mieux. Pourquoi pas se qualifier pour la première fois en demi-finales pour la formation dirigée par la coach Hortensia Mamihasina ? Pour ce faire, il faudra d’abord prendre une revanche face aux Malawites. Par la suite, il faudra enchainer avec de bons résultats, vendredi, contre les Comores, et lundi contre le pays hôte.

Comme ce fut le cas l’année dernière, cette Cosafa Cup se joue au Nelson Mandela Bay. Une région située tout au Sud de l’Afrique du Sud, avec Port-Elizabeth comme ville principale.

La délégation malgache, qui compte vingt joueuses, s’est envolée pour l’Afrique du Sud, lundi après-midi. Le vol n’a duré que trois heures. Par contre, le déplacement vers le Nelson Mandela Bay a été bien plus éprouvant, hier matin.

« On parle d’un trajet de 1000 km en bus », a déploré un membre de la délégation. Espérons que les joueuses puissent récupérer avant leur première sortie de ce jour.

Douze nations participent à la compétition. Elles sont réparties en trois groupes de quatre équipes. Les trois premières de chaque poule, ainsi que la meilleure deuxième, accéderont au dernier carré.