Football – Etats-Unis : Métanire au « All Star Game »

Depuis son transfert au Minnesota United, Romain Métanire brille en MLS. À tel point que le défenseur des Barea est sélectionné pour le match des étoiles.

Le All Star Game, c’est une tradition aux États-Unis. Mais le match des étoiles n’est pas une marque déposée de la NBA, contrairement à ce que l’on pourrait croire.

On la retrouve également dans d’autres disciplines, notamment pour le football, plus communément dénommé soccer aux USA. L’édition 2019 se joue ce jour pour la Major League Soccer, et Romain Métanire sera de la partie.

Le défenseur latéral droit des Barea de Madagascar brille depuis son transfert aux États-Unis. En quelques mois seulement, il est devenu l’une des pièces maîtresses de son club, le Minnesota United. Pas plus tard que dimanche, il a été élu homme du match lors de la confrontation de son équipe avec les Vancouver Whitecaps.

Arrivé aux États-Unis au mois de janvier dernier, l’ancien joueur de Reims a marqué un but et délivré six passes décisives depuis. « Le meilleur total de passes décisives pour un défenseur cette année », peut-on lire sur le site web de la MLS.

Comme quoi, il mérite amplement sa première sélection au All Star Game.

Métanire sera en très bonne compagnie, durant ce match des étoiles. Il évoluera aux côtés d’anciennes gloires européennes comme du Suédois Zlatan Ibrahi­movic du Los Angeles Galaxy, de l’Anglais Wayne Ronney du DC United, du Portugais Nani de l’Orlando City SC, ou encore de l’Alle­mand Bastian Schweinsteiger du Chicago Fire.

Ensemble, les meilleurs joueurs de la MLS affronteront l’Atletico Madrid. Une rencontre alléchante face à une des formations européennes les plus fortes de ces dernières années.

L’équipe de Diego Simeone vient juste d’affliger une lourde défaite au Real Madrid, sept buts à trois. Un derby madrilène amical qui s’est joué à New York, samedi dernier.

En tournée aux États-Unis donc, les Colchoneros enchaîneront avec les stars de la MLS, ce soir à Orlando.