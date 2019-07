Andavamamba – Perturbation des cours à l’Alliance française

Des élèves de l’Alliance française d’Antananarivo à Andavamamba sont rentrés bredouille, hier matin. Leurs enseignants ont suspendu les cours. « Cette grève a été le moyen de pression qu’on a trouvé pour faire réagir les responsables à répondre à nos requêtes », lance un enseignant.

Ces enseignants protestent contre le retard de règlement de leurs salaires et de leurs frais de déplacement. « Il y a vraiment une incompétence technique et professionnelle dans le paiement des rémunérations. Nous demandons à ce que ce soit réglé», enchaîne la source.

L’Alliance française n’a pas mis du temps pour réagir, mais pas en faveur des enseignants. La rupture de contrat est annoncée pour ceux qui ont interrompu leurs activités. « Le Conseil d’administration a souligné que le fait qu’on n’a pas rejoint notre poste signifie qu’on a rompu notre contrat de travail. Il nous a donné quarante-huit heures pour déposer une nouvelle demande de réintégration, selon les conditions de l’Alliance », renchérit l’enseignant. Soixante enseignants seraient concernés par cette décision. Après le 1er août à 17 heures, la rupture de contrat serait définitive pour ceux qui ne feraient pas cette demande.

Joint au téléphone, Rindra Duprey, délégué général adjoint, explique que le mot « grève » n’est pas approprié à cette circonstance.

« Ce sont des prestataires et non des agents de l’Alliance française. Nous allons effectuer un renouvellement des prestataires, et ils sont concernés », indique-t-elle.