Ambositra II – Une rumeur finit par un incendie

Sept hommes venant d’un enterrement ont failli être tués par la foule suite à une rumeur, lundi à 19h, à Fasimena Ambositra II. Leur voiture a été brûlée.

Evénement douloureux pour sept hommes après des obsè­ques. En direction d’Ambo­sitra, ils venaient de rentrer des funérailles d’un proche à Imady, avant-hier, à 19h, quand ils ont été saisis d’une rumeur qui leur aurait coûté la vie.

À bord de leur Mercedes Sprinter, ces hommes ont dû ralentir au niveau de Fasimena, à cinq kilomètres de la RN 7, à cause du mauvais état de la route départementale.

Au même moment, des villageois ont affirmé avoir entendu une personne appelant au secours dans leur voiture. Incitée, toute une cohue les a pris à partie en immobilisant leur véhicule par des jets de pierre intensifs depuis les hauts de talus côte à côte. Ces riverains en furie ont cherché à les tuer. Ils les ont accusés d’être des voleurs de personnes.

« En fait, un habitant de chez eux a disparu, selon eux. Ce qui a attisé leur colère en apprenant les soi-disant cris à l’aide dans la Mercedes. Or, le quidam qu’ils ont déclaré introuvable était toujours là d’après nos vérifications », explique un gendarme interrogé sur les faits.

Dispersion par lacrymogène

Sitôt avisé, le préfet du district, Richard Rakotomalala, accompagné des forces de l’ordre s’est précipité sur les lieux pour mettre fin à cette vindicte populaire imminente. « Les pneus du car ont déjà été crevés et son pare-brise fracassé à notre arrivée. Du coup, ni le chauffeur ni les passagers n’ont réussi à sortir », raconte cet administrateur civil au téléphone. Au plus fort de l’agitation, les sept hommes ont pu finalement être évacués sains et saufs.

Lors de l’intervention manu militari, deux éléments des forces de l’ordre ont été lapidés et blessés. L’escadron a dû recourir alors à l’usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Il a également fait une série de tirs en l’air pour la faire reculer.

« Les victimes de la rumeur ont été amenées loin du lieu. À peine cent mètres de là, leur véhicule a été incendié par le fokonolona. », indique le préfet.

L’organe mixte de conception de cette région (OMC/ REG) a tenu une réunion d’urgence, hier, sur ce fait saillant. Il a condamné cette tentative de justice populaire, les résultats de l’enquête sont attendus.