UNIVERSITÉ DE MAHAJANGA – Signature d’une convention avec CNRO Nosy Be

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de partenariat visant les objectifs spécifiques communs entre l’université de Mahajanga et le Centre national des recherches océanographiques de Nosy Be (CNRO), une convention a été signée entre les deux parties, hier matin. La cérémonie officielle s’était déroulée à l’immeuble Kakal Mahajanga be, Cette signature renforce la première convention déjà signée entre le directeur du CNRO, docteur Adouhouri Alu Bachiry et celui de l’école du tourisme au sein de l’université de Mahajanga, Pr Emilienne Rasoanandrasana, samedi dernier au campus Ambondrona. Le renforcement des liens entre les deux parties et l’instauration de structure pérenne en vue de consolider et d’améliorer les connaissances dans le domaine de l’écotourisme marin et côtier, des sciences marines, et la biotechnologie figurent parmi les raisons de ce partenariat. La convention est conclue pour une durée renouvelable de dix (10) ans. Rappelons que la convention de collaboration entre le CNRO et l’école du tourisme de Mahajanga, signée samedi dernier en premier lieu, vise à offrir de nombreuses opportunités pour les étudiants et les enseignants à s’ouvrir dans le monde marin. En tant qu’école de tourisme, elle doit être connectée à tous les branches et organismes liés au tourisme, aussi bien le tourisme maritime que le tourisme terrestre. Le directeur du CNRO, de son côté, a souligné que l’objectif est d’établir une collaboration entre un établissement de l’enseignement supérieur et le CNRO. « Ce, afin de faciliter et de coordonner la formation des étudiants tout en améliorant la qualité des stages, afin que les étudiants qui en sortent soient brillants et prêts à s’aventurer dans les challenges professionnels impitoyables de nos jours où seuls les meilleurs gagnent », a indiqué le docteur Adouhouri Alu Bachiry.