TRIPLE LYNCHAGE À FIANARANTSOA – Cent cinq personnes arrêtées en une journée

Plus d’une centaine d’éléments mixtes ont débarqué à bord de camions à Lalazana Fianarantsoa, après le lynchage à mort de trois prospecteurs miniers samedi. Une arrestation massive s’ensuivit.

Les forces de défense et de sécurité ont frappé d’une main de fer à Lalazana Fianarantsoa après le lynchage à mort de trois des six occupants d’un véhicule tout-terrain. Pour la seule journée d’hier, cent cinq personnes ont été arrêtées. Ces individus se sont faits saisir dans les villages environnants. Ils ont été aussitôt conduits à Fianaran­tsoa pour être entendus. Ces suspects sont tous des hommes. Ne pensant plus qu’une épée de Damoclès était suspendue sur leurs têtes pendant deux jours d’accalmie après le crime, les personnes incriminées sont restées dans leurs villages respectifs. Au moment où elles ne semblaient pas s’y attendre, des pelotons mixtes prêts à en découdre ont débarqué hier tôt le matin pour procéder à cette arrestation massive. L’État-major mixte opérationnel de la région Haute-Matsiatra a pris l’affaire en main. Les suspects seront traduits devant le parquet dans les jours qui viennent. Lalazana est une agglomération située à une quinzaine de kilomètres du chef-lieu de District de Fianarantsoa.

Aucun vol

Les faits se sont produits dans la soirée de samedi aux alentours de 20 heures lorsque des rumeurs de vols d’enfants ont circulé. Ayant décidé de surveiller les lieux, des villageois se sont attroupés , c’est alors qu’un tout-terrain de marque Hyundai Terracan est arrivé avec six hommes à bord. Le véhicule a été immobilisé et la situation a mal tourné lorsque le ton est monté dans les rangs du fokonolona. Bien que les occupants du 4×4 aient expliqué qu’ils étaient là pour se procurer des pierres , cela n’a pas changé le cours des choses. «Selon les informations recueillies, les six prospecteurs avaient gardé le calme mais cela n’a pas empêché les actes de violence. Trois personnes, dont le chauffeur du 4×4 ont été lynchés à mort et un quatrième est encore sur son lit d’hôpital. Les deux derniers sont indemnes », indique le commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Fianarantsoa. D’après ses explications, il n’y a pas eu de vol, néanmoins, les villageois se sont déchaînés sur la Hyundai Terracan en cassant les vitres et en éclatant toutes les roues.