TENNIS – Fenosoa Rasendra confirme

J-84. Un geste louable qui fait taire ses détracteurs. Fenosoa Rasendra, membre de l’équipe nationale malgache et fils de la vice-présidente de la Fédération malgache de tennis (FMT), a décidé de son plein gré de participer au tournoi de sélection en vue de la onzième édition des Jeux des îles de l’océan indien (JIOI) qui auront lieu à Madagascar à Antananarivo du 25 août au 3 septembre prochain. Le tournoi de sélection s’est joué pendant trois jours sur le terrain de l’ACSA à Ambohi­dahy du 2 au 26 mai dernier. De par ses performances récentes en Afrique du Sud où il évolue et son classement actuel (UTR 10.30), le comité exécutif de la FMT l’a retenu d’office comme membre de l’équipe nationale, avec les deux autres expatriés Lucas Andriamasilalao et Toky Ranaivo mais aussi Romeo Rakotomalala et Nicolas Raharivony, respectivement champion et vice-champion de Madagascar 2022. De son côté, voyant les attaques personnelles dont fut victime sa mère avec les accusations de népotisme de la structure fédérale, qui s’apparentent à de la diffamation pure et simple, Fenosoa Rasendra a tenu à tout clarifier de la meilleure des manières sur le terrain suite au doute infondé émis délibérément à son encontre. Durant les trois jours de bras de fer, il a tout simplement décroché les deux premières places durant le tournoi de sélection que la FMT a tenu à organiser sur les courts de l’ACSA avec Hasina Mbolanirina. Trois victoires en poule pour Fenosoa Rasendra plus une quatrième en demi-finale contre Mirija Andriantefihasina (6/4 6/2). Hasina Mbolanirina, quant à lui, a enregistré aussi trois succès en poule et une autre en demi-finale contre Tefy Ranja Rabarijaona (6/2 2/0 abandon). De ce fait, Fenosoa Rasendra et Hasina Mbolanirina rejoignent sereinement la sélection nationale malgache pour les JIOI et remettent à leurs places les détracteurs. Pour sa part, la FMT a tenu à clarifier qu’elle ne s’est pas trompée sur ses choix.