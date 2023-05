ROCADE TSARASAOTRA – La police prend en chasse un dangereux délinquant

Une course poursuite s’est terminée en un grave accident sur la rocade de Tsarasaotra, reliant Ivandry à Ivato. Après avoir percuté plusieurs véhicules, un véhicule utilitaire sport de marque Renault Duster a terminé sa course les quatre roues en l’air. Ces scènes se sont produites hier après-midi. D’après les informations recueillies, le véhicule fou a commis plusieurs délits de fuite avant que la dernière collision ne le mette définitivement au tapis. La Duster roulait en direction d’Ivato. Elle a percuté de plein fouet une Volkswagen Golf mais a continué sa route mine de rien en roulant à tombeau ouvert. Dans sa course folle, le chauffard a happé un motard mais a une fois de plus continué sa route sans s’arrêter ni se soucier de sa victime. D’après les témoignages, il a été pris en chasse par la police après avoir heurté le premier véhicule. Emporté par la panique, il a enchaîné les accidents. En arrivant près de la bifurcation menant à Ambodifasina, le fuyard s’est encastré à grande vitesse dans un 4X4 pick-up de marque Mazda BT50.