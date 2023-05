MAHAJANGA – Pentecôte sans trop d’incidents

La célébration de la fête de la Pentecôte à Mahajanga s’est déroulée sans trop de dégâts. Le week-end a été marqué par quelques petits incidents dont des coups et blessures volontaires (CBV) à la Corniche et à Tsararano Anosikely. Au total, sept personnes ont été admises au service des urgences chirurgicales à cause de ces CBV et également d’un accident de voiture.Au niveau du service d’urgence des soins intensifs, une dizaine de patients ont été soignés pour diverses maladies. Mardi vers 1h du matin, un véhicule tout terrain a effectué une embardée et percuté le mur en béton de la clôture du lycée Fjkm Ziona vaovao à Tsaramandroso ambony. Ensuite, il a roulé en marche arrière pour tenter de redresser la situation mais malheureusement, le tout-terrain est tombé dans un ravin.La clôture en bois a été également détruite par le choc. Le chauffeur, éméché d’après un témoin sur place, a pris la fuite et reste introuvable. Ils étaient deux personnes dans la voiture. Aucune blessure n’a été fort heureusement constatée. Le seul passager est sorti indemne de cet accident.