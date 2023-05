Lambo : du zébu au sanglier

À la question, «Malgache, qui es-tu ?» de l’exposition inaugurée à Neufchâtel, en janvier 1974, avait donc incidemment répondu le thème d’une autre exposition : «Madagascar, la civilisation du zébu», au château de la Gobinière, Orvault, Loire-Atlantique, du 31 octobre au 7 décembre 2014.

On aurait comptabilisé deux millions de zébus en 1896, avant que l’effectif plafonne à 7.921.000 en 1921. Bête de labour, animal de charroi, honneur improbable d’être sacrifié en l’honneur d’un souverain ou par peur d’une divinité : tel est, finalement, le zébu.

À moins qu’il ne soit celui, dont la tête surmontée de ses deux cornes caractéristiques, orne le drapeau de la capitale Antananarivo. Ou celui dont les bucranes gardent les tombeaux mahafaly. Ou encore celui dont la belle tête figure sur les pièces de monnaie.

Le zébu, «bos indicus», se caractérise par «de longues cornes, une bosse adipeuse au niveau du garot et une extension caractéristique de la peau sous la gorge». Originaire de l’Inde, il aurait été introduit à Madagascar vers le IXème siècle se substituant à une précédente race dépourvue de «trafo» : celle-là aurait-elle été le «jamoka» de la légende ?

Son nom générique actuel, «omby» (ou ombe, aombe, añombe, anghombe), est africain. Le nom, «lambo», par lequel on le désignait en Asie du Sud-Est, a été appliqué à Madagascar au sanglier qu’on suppose ancien animal totémique, ou de sacrifice. Énigmatique d’ailleurs que le roi, auquel la légende (parce qu’anachronisme descendant) prête l’initiative de la consommation du zébu (et donc de la fin de l’interdit hindou de la «vache sacrée» ?), ait été justement Ra-Lambo : Monsieur Boeuf ou Seigneur Sanglier…

Trésor économique et marqueur social, mais quasi-divinité paradoxale puisque domestique. À la bête corvéable, à la victime propitiatoire, qu’est le zébu dans notre civilisation, pourquoi ne pas préférer comme mascotte et emblème le «lambo» d’une égale force, mais libre, farouche, indépendant ?