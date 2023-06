INVESTISSEMENT SOCIAL – Ambatovy offre deux marchés à Ranomafana Est

Dans le cadre de la poursuite de ses interventions sociales, la société Ambatovy a opté, pour cette fois, d’investir dans des constructions destinées à servir de marchés. Les bénéficiaires de ces marchés sont respectivement la commune rurale de Ranomafana Est (Région Atsinanana) et le village d’Ambodimanga, une localité de celle-ci. La remise de ces nouvelles constructions s’est tenue le 26 mai dernier. Le nouveau marché de Ranomafana Est, entièrement construit en dur, comprend des kiosques de différentes tailles pour divers types de commerce tels que la boucherie et d’autres produits. Tandis que celui d’Ambodimanga, construit avec des matériaux locaux, comporte des kiosques couverts et des hangars pour les produits locaux. Ces marchés fourniront un endroit sécurisé et accessible à une centaine de marchands et les clients. Représentant la société à cette occasion, le Directeur du Pipeline d’Ambatovy, Eli Atme a déclaré : «Ambatovy s’engage à continuer de contribuer de manière significative au développement de Madagascar à travers un large éventail de projets d’investissement social. Investir de manière durable dans les infrastructures communautaires constitue un investissement solide au profit de la communauté et pour l’avenir du pays ».