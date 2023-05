FORMATION – Des journalistes et des entraîneurs se perfectionnent

Viser le haut niveau. Grâce à l’initiative du club 67ha City FC, trente journalistes sportifs et cinquante entraîneurs bénéficient de formations animées respectivement par Romain Grimaud, journaliste et commentateur sportif et Jean Luc Vasseur, entraîneur et formateur de football, du 30 mai au 2 juin. Romain Grimaud va aborder durant les quatre jours la préparation d’une antenne, la hiérarchisation des informations, l’optimisation des connaissances, l’analyse du public selon les types de média, la gestion de l’antenne, les techni­ques de commentaires, … pour finir en beauté avec l’application sur différentes disciplines comme exercices en vue des Jeux des Îles. «On est là pour des échanges de compétences (…) à travers mes expériences, je donne des indications, des conseils, des manières de faire (…) pour une bonne retransmission, avec de bonnes informations et que le public soit content» explique Romain Grimaud. Ce dernier compte plus de vingt ans de carrière avec dans son palmarès cinq coupes du monde, onze CAN, cinq Jeux olympiques d’été et six d’hiver, dix championnats du monde d’athlétisme, outre les vingt ans de ligues des champions européennes et africaines de football ainsi que plusieurs saisons de NBA. Jean Luc Vasseur, titulaire de la licence Pro A UEFA et Youth A UEFA, entraîneur du plus grand club féminin qu’est l’Olympique Lyonnais, sacré Best Fifa Women’s coach, un titre en ligue des champions féminine et une coupe de France féminine en 2020, va, quant à lui, proposer des thèmes comme le projet de jeu, le management, la planification et deux aspects tactiques comme les animations défensives et offensives.