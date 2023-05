FOOTBALL – BAREA – Romuald Rakotondrabe élu de dernière minute

La fédération a publié sur Facebook hier soir la nomination officielle de Romuald Rakotondrabe au poste de sélectionneur des Barea A pour les deux derniers matches qualificatifs à la Can.

Fin du suspense. Tant attendu, la fédération malgache de football sort de son silence et a dévoilé hier le nom du sélectionneur des Barea A qui succède à Nicolas Dupuis. Ce dernier a annoncé sa démission le 28 mars après la double défaite contre la République centrafricaine. Le communiqué publié par la fédération sur les réseaux sociaux hier soir confirme les bruits de coulisse qui circulaient depuis le week-end de la Pentecôte. Le meilleur coach de la phase de groupe du dernier Chan en Algérie, Romuald Félix Rakotondrabe prendra en main les Barea A en vue des deux derniers matches comptant pour la cinquième et la sixième journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations. «Roro est un technicien à ne plus présenter. Il a porté haut les couleurs nationales au dernier Chan (…) Roro a hâte de prendre son poste et préparer ses joueurs» peut-on lire dans le communiqué. «Certes, Roro ne figurait pas dans la liste des techniciens qui souhaitaient ce poste. Compte tenu que nous n’avons pas pu conclure le contrat avec les entraineurs étrangers, nous étions obligés de trouver un plan B et de le convaincre parce qu’il est pour l’heure la personne qui pourrait accomplir la mission. La preuve ses résultats durant le Chan» argumente le président par intérim de la fédération, Victorien Andrianony.

Mission possible?

Ce sera une lourde responsabilité pour le technicien local qui vient récemment d’être nommé à la tête de la sélection nationale en vue des jeux des Iles. Roro a accepté sa nomination à condition qu’il garde ce poste. Interrogé après la démission de Nicolas Dupuis en fin mars s’il pourrait succéder à Nicolas Dupuis, Roro a répondu «je n’ai pas du tout l’intention de me postuler à ce poste. Chaque chose en son temps, il faut bien réfléchir aussi avant de gravir les échelons. Mais si on me sollicite je ne refuserai pas». Il a comme mission de remporter les victoires aux deux derniers matches contre le Ghana le 12 juin à domicile et l’Angola à l’extérieur en septembre, pour éviter la lanterne rouge du groupe, synonyme de retour à la case départ du tour préliminaire à la qualification de la Can 2025. Il n’a plus que douze jours pour sortir la liste des sélectionnés et la convocation des expatriés avant le regroupement. Combien d’expatriés et de locaux va-t-il appeler. Ni le Portugais Fabiano Costa Jose Flora, ancien assistant d’Eric Rabesandratana ni l’ancien milieu de l’équipe de France et entraîneur, le Français Luis Fernandez, sélectionneur de l’équipe nationale guinéenne de 2015-16, deviendra ainsi le sélectionneur des Barea A. Pourtant, le flou demeure concernant les étapes et démarches de sélection des dossiers des candidats à ce poste.