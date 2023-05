FMF – ÉLECTIONS – Le nouveau patron connu le 14 octobre

Les dés sont jetés. Deux mois après leur mise en place lors de l’assemblée générale ordinaire de la fédération malgache de football (Fmf) en début mars à Mantasoa, les deux commissions, celle électorale et celle de recours sortent de leur silence. Elles ont dévoilé à la presse hier au siège de la fédération à Isoraka le calendrier électoral au sein de l’instance nationale et ses démembrements. À l’issue d’une réunion des membres des commissions avec les émissaires de la Fifa après leur mise en place en mars, «la Fifa a recommandé que c’est dans notre compétence d’établir le calendrier électoral … le comité exécutif observe le bon déroulement et assure la subvention de la préparation des élections… Ces membres n’assistent pas à nos réunions sauf le secrétariat général qui rédige le procès-verbal, puisque nous sommes des organes indépendants», a précisé Andry Fiankinana Andrianasolo, président de la commission de recours. La date du scrutin du président de la fédération et les onze membres du comité exécutif pour le prochain mandat de 2023 à 2027, est fixée pour le 14 octobre. Les élections au niveau des vingt-deux ligues sont programmées le 12 août et celles des cent-une sections les 1er et 2 juillet.

Prolongé

Le mandat du comité exécutif prendra fin le 24 août, mais «la Fifa a validé la prolongation de deux mois pour le bon déroulement du scrutin pour être inclusif, transparent et accepté par tous», a-t-il poursuivi. «Des séances d’informations seront prochainement effectuées au niveau des régions par les membres de la commission pour de plus amples explications quant aux réglementations et l’organisation des élections», a mentionné pour sa part, Beby Fabienne Ralavarisoa, présidente de la commission électorale. Celle-ci est composée de huit membres dont trois suppléants tandis que la commission de recours est constituée de cinq membres dont deux suppléants. Quant à leur fonctionnement, «seuls les deux présidents de commissions peuvent faire des déclarations… Nous sommes les seules sources d’informations», a souligné Andry Fiankinana Andrianasolo. Les détails concernant les informations sur l’appel à candidature, les dates butoirs, les pièces à fournir, … seront publiés dès ce mercredi sur le site de la fédération www.fmf.mg. Le nouveau patron de la fédération du sport roi à Madagascar sera donc connu à la mi-octobre. Deux pressentis candidats ont été présents à l’occasion hier, entre autres le premier vice-président et président par intérim Victorien Andrianony qui n’a rien voulu dévoiler. Il a plutôt donné comme réponse que «les actualités sont plutôt la déclaration des commissions». Le deuxième vice-président, Alfred Randria­manampisoa a quant à lui, répondu qu’«il poursuivra pour l’heure ses fonctions de vice-président … nous allons nous focaliser d’abord sur les matchs des Barea aux éliminatoires de la Can et aux Jeux des iles… et on verra après».