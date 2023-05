CULTURE MALAGASY – Le Kabary à l’honneur à Sorbonne

Les Mpikabary Malagasy de France, Benelux et Norvège se sont donnés rendez-vous à l’université de la Sorbonne, à Paris, le vendredi 26 mai. Dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de la FI MPI MA ou Fikambanan’ny Mpikabary Malagasy, et également du centenaire des académies des sciences d’outre mer. Devant 900 invités, un membre de la FI. MPI. MA de Montpellier, directrice des archives du Kabary mondial, Domoina Ratovoson, a declamé son Kabary. Tous les invités ont été stupéfaits par le show donné par Domoina Ratovoson. Le Kabary renfermait des messages si forts que les «lamako» ont résonné dans le grand amphithéâtre de l’université de Paris Sorbonne vendredi dernier. Des chefs d’État, des académiciens, des ambassadeurs, ont assisté à cette heureuse célébration. Dans son discours, la présidente mondiale de l’association FI MPI MA, Hanitriniaina Andriamboavonjy a déclaré que le kabary est inscrit à l’UNESCO comme patrimoine immatériel de l’humanité. A cette occasion, la présidente a expliqué le fondement du Kabary mais aussi l’association FI.MPI.MA. D’après le slogan de l’association FI.MPI.MA pour 2022 jusqu’en 2026, le Kabary Malagasy est considéré comme une propriété intellectuelle qui réunit tous les adeptes de cet art, surtout au niveau mondial. Pour l’association, le but est de faire connaître et résonner le Kabary partout dans le monde.