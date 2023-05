CHAMPIONNAT DU MONDE DU BEAT-BOXER -Do-B représentera la Grande île

De son vrai nom Do Rasolofoarison, le jeune beatboxer malgache, connu sous le pseudo de Do-B représentera la Grande île au Beatbox Battle World Championship, le championnat du monde de battle de beatbox à Berlin. Vingt meilleurs beatboxers venant des quatre coins du monde se donneront rendez-vous à cette Coupe du monde. La date du concours est prévue entre le 2 août jusqu’au 6 août 2023. Lors du concours, le jeune Do-B est classé dans la catégorie “Vocal scratch”. Notre champion a déjà plongé dans cet art depuis plus de 10 ans. En 2014, il pratiquait déjà ce magnifique art. Cette boîte à rythmes humaine arrive à impressionner le public par la seule force de sa voix. Il arrive à composer des mélodies et à émettre des sons d’instruments. D’après Do-B, sa participation à ce championnat est un rêve de toujours qui se réalise.