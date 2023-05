BOENY – Des étudiants bientôt formés à la ferme de Kilimangabe

La région va essayer d’aider les jeunes étudiants dans les secteurs tels que l’agriculture, l’élevage, la pêche et la High Tech à devenir de petits entrepreneurs.

C’était dans cette optique qu’une visite a été effectuée par le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga et le représentant l’Émergence de Madagascar ainsi que des étudiants de l’université, à la ferme Labrousse à Kilimangabe, dans la commune rurale d’Ampahazony, district de Mahajanga 2, le samedi 20 mai dernier. La ferme Labrousse a démarré en 2017 et des plantations agroalimentaires et maraichères ainsi que fruitières sont réalisées sur place. Des légumes et fruits d’origine Hauts plateaux et dans la zone froide comme à Antsirabe poussent bien et s’adaptent au climat de Mahajanga. À l’exemple de la betterave et le chou. Les résultats sont probants et étonnants à voir les produits de récolte tels que les papayes, les légumes dont les aubergines et tant d’autres vu leur taille. « Une formation et un concours seront dispensés pour les jeunes qui s’intéressent dans ces domaines. Le projet est une opportunité pour la région Boeny, selon les engagements du Président », a déclaré le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga.

Arbres fruitiers

« Les compétences et savoir-faire manquent chez les jeunes. L’attente au niveau du marché international est la matière première que nous produisons avec nos terres. Nous sollicitons votre aide pour nous apprendre et nous épauler dans nos stages dans la filière », a exhorté le porte-parole des étudiants. « L’objectif de cette visite est l’agriculture. On a trente-cinq à quarante variétés fruitières cultivables à Mahajanga dont le séquoia, l’acajou malgache, le katrafay, le mangarahara, le mandravasotra. Nous exportons de nombreux produits mais les produits et récoltes ne sont pas encore suffisants à Mahajanga. Nous apporterons notre soutien pour aider et apporter des connaissances théoriques et pratiques aux jeunes étudiants. Il n’est pas nécessaire d’avoir fait des études spéciales sur l’agriculture mais la connaissance de la lecture est déjà quelque chose pour réussir. Les jeunes doivent également abandonner l’agriculture traditionnelle et oser cultiver de manière moderne », a promis le propriétaire de la ferme, Simon Nambena. Les mangues de Diégo, l’anacardier ou mahabibo, cocotier, papayer, oignon, le fruit du dragon ainsi que l’agroforesterie figurent parmi les arbres fruitiers plantés sur place. Une partie des produits sont exportés vers Mayotte.