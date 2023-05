BASKETBALL MONDIAL-3X3 – Madagascar en mauvaise posture

Deux matches à deux visages. Il était 19heures 35 minutes à Madagascar lorsque les quatre joueurs malgaches Livio Rocheteau Ratianarivo, Fiary Johnson Rakotonirina, Elly Randriamampionona et Arnol Jean Alpha Solondrainy ont monté sur le parquet pour disputer la première participation malgache à une coupe du monde de basketball 3×3. Une Coupe du monde qui se jouera du 30 mai au 4 juin dans la capitale autrichienne, Vienne. Madagascar qui a hérité de la poule A avec la Serbie, numéro un mondial en ouverture s’est incliné sur le score de 21-9. Ce sont les Serbes qui ont eu la première mise en jeu. Dès l’entame de la rencontre, les basketteurs serbes composés de Marko Brancovic, Dejan Majstorovic, Strahinja Stojacic et Mihailo Vasic ont montré qu’ils sont le numéro un mondial. La Serbie a ouvert son compteur par 2 points et elle a mené par 2-0, 3-0 puis 4-0. En réponse, Elly a marqué le premier point mondial de Madagascar, 4-1 puis 4-2 à moins de 8’37 de la fin du match. Dominant sur tous les compartiments du jeu et très adroits au tir, les Serbes ont creusé l’écart : 6-2, 7-2 puis 7-3 et 8-4. Après 4 minutes de jeu, le score a été de 10-4 pour la Serbie. Pour revenir au score, Livio et Elly ont tenté des tirs lointains mais ils n’arrivent pas à faire mouche. Les joueurs malgaches ont fait beaucoup de fautes qui ont profité aux Serbes en train de se détacher : 12-4, 14-4, 15-4 et 15-5 avec le premier point d’Arnol puis 16-5. Après un premier temps mort, la messe a été dite car la Serbie est loin devant 16-6 à moins de trois minutes du temps réglementaire. Bien rodés sur le terrain et qui se connaissent sans se parler, les Serbes ont continué leur démonstration : 17-6. Sur un tir lointain, Livio a apporté 2 nouveaux points pour Madagascar 17-8 puis 18-8, 18-9 puis 19-9.

Coup d’estocade

Le coup d’estocade est arrivé à 1’01 de la fin du temps règlementaire lorsque la Serbie a marqué les deux derniers points en atteignant le score de 21-9 synonyme de la fin du match. Sur les 9 points marqués par Madagascar, Elly a marqué 4, Arnol 3 et Livio 2. Aux rebonds, Fiary a réussi 6, Elly 5, Arnol 4 et Livio 2. Le clan malgache n’a réussi que 6 tentatives sur les 18 tirs à 1 point et une tentative sur 13 pour le tir à 2 points. Sur le deuxième match contre l’Allemagne, les joueurs malgaches ont presque réussi leurs coups. Ils ont mené de 11-8 à moins de 2 minutes 44 de la fin du temps réglementaire. Plus expérimentés, les Allemands ont cassé le rythme malgache en demandant leurs temps morts au bon moment. En l’espace d’une minute 54, les Allemands ont réussi à inverser la tendance (11-10, 11-11, 11-12, 12-12 puis 12-18, 2-19, 12-20. A 48 secondes de la fin du match, Madagascar est revenu à 14-20 puis 16-20 fin du temps réglementaire. Le Brésil caracole en tête de la poule A avec ses 2 victoires, l’Allemagne a enregistré une victoire et a écopé d’une défaite, la France a subi une défaite tandis que Madagascar a enregistré 2 défaites en deux rencontres

Quelques résultats

Madagascar 9-31 Serbie

Madagascar 16-20 Allemagne

Brésil 19-16 France

Brésil 17-14 Allemagne