ART ORATOIRE À LA HAYE – Les deux équipes malgaches s’affronteront pour la troisième place

Les deux équipes malgaches en quête de la troisième place au concours de débat de La Haye 2023. Elles ont chacune échoué en demi-finales.

Après les défaites lors des demi-finales organisées le mardi 24 mai dernier, l’Université Catholique de Madagascar et l’Université d’Antanana­rivo s’affrontent aujourd’hui pour obtenir la 3e place à ce débat francophone. Le match pour la troisième place se tiendra à La Haye, aux Pays-Bas, à partir de 14 heures (heure de La Haye). L’UCM, composée de Randriamaro­manana Tandrify Fialofana, Joseph Rambinintsoa, Elcène Corélia Botobe et l’Université d’Antananarivo, constituée de Haingonirina Dorett Christina Rasoanirainy, Brenda Victoria Ravelo­joelitafika, Ramanantoanina Andrianiaina, vont débattre sur le thème. «Les entreprises multinationales doivent encourager le multilinguisme en allouant une partie du budget au développement personnel des employés.» Pour la grande finale, c’est l’Université de la Polynésie française, avec Vainui Cabello, Javan Teuhi, Adrien Tapii est opposée à l’Université des sciences appliquées de La Haye, composée de Hélène Bardet et Angèle Loiseau.

Sur le podium

Les deux finalistes vont débattre sur un thème bien précis, «Les artistes et les journalistes sont garants de l’évolution et de la diversité des expressions dans la langue française.» La finale commencera à partir de 15 heures (heure de La Haye). Résultat du dernier match. Avec un écart d’un point, un score de 261 à 260, l’Université Catholique de Madagascar a perdu contre l’Université de la Polynésie française. De son côté, l’Université des sciences appliquées de La Haye a remporté la victoire contre l’Université d’Antananarivo, sur le score de 216 à 208. L’événement sera diffusé en direct sur Youtube. Ce qui est sûr, une équipe malgache sera sur le podium de cette édition 2023 du débat de La Haye. Voir ces deux équipes malgaches se battre pour défendre l’honneur du pays constitue une fierté nationale. Alors attendons avec impatience le résultat du match entre nos champions.