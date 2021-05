Pandémie – Fin du confinement, l’école reprend

Fin du confinement le week-end à Analamanga mais maintien de l’état d’urgence sanitaire dans tout le territoire. C’est la substance de la déclaration du président de la République hier.

On commençait à s’en lasser. A preuve les échauffourées entre la police et les marchands de légumes samedi à Itaosy et Tanjombato. Un mois et demi de confinement le samedi et dimanche était plus dur qu’on ne le croyait. Les gens qui vivent au jour le jour ont eu toutes les peines du monde pour s’y mettre. Ce sont les deux meilleurs jours pour les marchands et les commerçants. Le président de la République a annoncé hier la fin du calvaire. Le confinement total à Analamanga n’est plus qu’un souvenir. La mise en quarantaine des régions Analamanga, Vakinankara tra, Haute Matsiatra et Anosy a été levée.

Une libération rendue possible grâce au recul de l’épidémie matérialisé par les statistiques. « C’est le résultat de la conjugaison des efforts de tous les citoyens dont je salue ici la volonté, la solidarité et la discipline » a souligné le président de la République. Du coup les CTC-19 d’Ankorondrano et de Soamandrakizay seront fermés à partir du 2 juin. Les malades seront transférés aux CTC-19 de Mahamasina, Andoharanofotsy et Alarobia qui restent opérationnels. Les hôpitaux hôtels sont également fermés.

La fin du confinement implique la réouverture des écoles et universités à partir du 2 juin. « Les écoles et les universités peuvent reprendre les cours afin de finir l’année scolaire et universitaire et de passer les examens. » a précisé Andry Rajoelina.

Sévères sanctions

Le purgatoire est également terminé pour les transporteurs. « J’ai entendu la complainte des transports qui ont payé le prix fort dans cette pandémie mais il faut comprendre que toutes les mesures ont été prises dans l’intérêt de la population, pour protéger les Malgaches ». devait mentionner le président de la République. Les transports nationaux et régionaux reprennent donc à partir du 4 juin. « Mais ils doivent respecter toutes les mesures sanitaires sinon des sanctions comme le retrait de licence pourront être infligées contre les contrevenants. Des contrôles policiers seront effectués sur les routes nationales »

Le transport aérien local opéré par la compagnie Tsaradia peut aussi reprendre service mais seuls seront autorisés à monter à bord ceux qui seront testés négatifs trois heures avant le départ. En revanche, les lignes internationales restent fermées sauf pour les diplomates et les athlètes.

Autre domaine frappé d’interdiction durant un mois et demi, le culte a également purgé sa mise au bagne et peut reprendre avec des conditions strictes. « Un banc pour deux personnes » précise le président de la République.

Les restaurants continuent à ouvrir avec la moitié de leur capacité. Mais l’état d’urgence sanitaire est maintenu, certaines activités restent suspendues. Les bars, karaoke et boites de nuit attendront une meilleure situation. Les rassemblements de plus de cent personnes demeurent également interdits.

Des mesures qui doivent satisfaire la population dans l’ensemble. Mais le président de la République a fermement mis en garde que la guerre n’est pas encore gagnée et qu’il va falloir fournir un dernier effort pour y parvenir. Andry Rajoelina a ainsi annoncé que la population de Nosy Be et de Sainte-Marie bénéficieront de vaccins dans l’optique de la relance du tourisme. Mais il a réitéré que ce sera volontaire. La vaccination est un des moyens de limiter la propagation du virus avec les gestes barrières et les recours aux huiles essentielles à titre de prévention.