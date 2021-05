Mitsinjo-Betanimena – Échauffourées évitées et passation suspendue

Chaude ambiance vendredi, à la commune de Mitsinjo-Betanimena, dans le district de Toliara II. La passation entre les deux maires n’a pu se tenir par crainte de désordre public.

TENSIONS vendredi à la première heure, aux abords de la commune rurale de Mitsinjo Betanimena. La route qui mène vers le centre hospitalier universitaire Manarapenitra de Toliara et vers les bureaux de la région AtsimoAndrefana, a été bloquée par des manifestants. D’autres ont été aperçus à l’entrée du bureau de la commune de Mitsinjo-Betanimena.

La passation de service entre Ara-tsaina Gabriel Andriamanentsitiana, le maire déclaré comme vainqueur aux élections municipales en cassation, le 10 février, par un arrêt du Conseil d’État, et Larry Robert Mera Louis, le maire en exercice depuis un an et demi, aurait dû se tenir vendredi à 10 heures. Il était prêt à faire sa passation, mais les manifestants qui se disent ses partisans n’ont pas accepté la venue sur les lieux du nouveau maire.

« Nous avons donné nos voix à Larry Robert, pas à un autre. Et pourquoi aujourd’hui, des bureaux depuis la capitale dictent que ce n’est pas finalement lui qui doit diriger cette commune ? », lancent des manifestants. Un autre groupe, des universitaires, se sont également postés non loin. « Nous sommes au courant, comme bon nombre de gens de Toliara, quels ont été réellement les résultats des urnes. Mais des manœuvres dilatoires ont été menées pour changer cette réalité », avancent-ils. L’université de Maninday fait partie des douze fokontany qui composent la commune de Mitsinjo-Betanimena.

Les forces de l’ordre ont vite envahi les lieux et les routes n’ont pas été coupées bien longtemps. L’accès vers la commune a été règlementé. Des attroupements d’individus ont tout de même été aperçus ici et là. Le maire Larry Robert, assis dans son bureau, explique qu’il a reçu une lettre émanant du chef de district, annonçant que pour «…préserver l’ordre public, la passation entre les deux maires est suspendue… ». Celle-ci a été adressée aux deux maires, et les autorités en ont reçu une copie. Le nouveau maire a été vu sur les lieux, mais il n’a pas été autorisé à pénétrer dans les bureaux de la commune.

Des irrégularités telles que des achats de voix et une liste obsolète de membres de bureaux de vote fournie par le candidat Larry Robert, lors des élections de 2019, ont été portées en cassation par le candidat Ara-Tsaina Gabriel A. Cela a été prouvé comme non fondé par le maire qui a remporté la victoire avec six cents voix de plus. « J’ai déposé une opposition à l’arrêt de jugement du Conseil d’État, car je n’ai pas été appelé pour une quelconque audience alors que la notification souligne qu’il y eut une absence de mémoire en défense », explique le maire en place.

Mais l’arrêt du conseil d’État publié en février doit être exécuté, selon la chef du district de Toliara II. « L’opposition effectuée par le maire Larry Robert n’annule pas l’arrêt du jugement du Conseil d’État… », indique-t-elle. Ce que confirme le président du Conseil d’État. « L’opposition n’a pas d’effet suspensif du jugement obtenu en cassation. La loi 2004-036 souligne que des voies de recours extraordinaires sont possibles,… sauf pour le contentieux électoral ». La décision est ainsi non susceptible de recours, mais les oppositions sont tout de même recevables. Le candidat Ara-tsaina Gabriel Andriamananentsitiana, lui aussi un membre du parti IRD, devient alors le maire de la commune de MitsinjoBetanimena avec 38,48% des voix et 35,85% finalement pour Larry Robert. Mais la population de la commune persiste à n’accepter aucun remplacement du maire actuel