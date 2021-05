Art contemporain – Richianny Ratovo, lauréate de la 5ème édition du Prix Paritana

Une artiste assez particulière, brillante aussi bien par sa simplicité que le génie de ses œuvres d’art. La jeune Richianny Ratovo confirme l’excellence de son talent en remportant le Prix Paritana.

FORTE d’un univers créatif qui lui est propre, d’un talent parfaitement maîtrisé et d’une passion intarissable pour l’art visuel sous toutes ses formes. La jeune artiste Richianny Raherinjatovo conquiert le jury de la cinquième édition du prix d’art contemporain Paritana ce week-end. Une consécration pour cette artiste dont le parcours brille par son humilité, mais surtout l’excellence et l’éclectisme de son art.

Sans doute le plus prestigieux concours d’art contemporain national, qui ambitionne depuis ses débuts à mettre en lumière l’émulation créative de la scène contemporaine malgache et de la soutenir, Paritana ne cesse de propulser les artistes malgaches sur la scène internationale. Richianny Ratovo de son nom d’artiste succède ainsi avec fierté à ses illustres pairs qui ont également arboré l’étendard de l’art et de la culture malgaches, notamment dans l’Hexagone.

Après Temandrota, Rijasolo, Dwa et la regrettée Madame Zo donc, elle profitera aussi d’un accompagnement, ainsi que d’une résidence de création de trois mois à Paris où un projet inédit de sa part sera peaufiner.

Une artiste épanouie

« Le cœur plein, la tête dans les étoiles. Je ne saurai trouver les mots pour décrire la puissance de ces émotions qui m’envahissent en ce moment. Hâte de vous faire découvrir mon petit monde enchanté à travers ce projet qui me tient vraiment à cœur » souligne-t-elle en ayant appris les résultats du concours.

Richianny Ratovo donc, qui a su sortir du lot grâce à son projet intitulé « La parenthèse ». Richianny Ratovo illustre à travers sa personnalité, un amour intarissable pour l’art et particulièrement la peinture sous toutes ses formes. Ses œuvres sont bien représentatives de cette passion qui l’anime, car elles sont à la fois exceptionnelles, gracieuses et parfaitement bien maîtrisées. Se plaisant souvent à dresser divers portraits sur ses toiles, on reconnait à Richianny Ratovo un style très réaliste, mais souvent saupoudré d’une touche aussi bien abstraite que distinguée. Que ce soit à travers la pyrogravure, que la peinture à l’aquarelle, à l’huile et n’importe quelles techniques qu’on lui propose, la jeune artiste saura à chaque fois nous embarquer avec aisance dans sa bulle et ce par la seule force de son imaginaire.

Nul doute que « La parenthèse » saura ainsi procurer moult émotions au public féru d’art, tout comme il a su conquérir à l’unanimité le jury du Prix Paritana. Si la peinture la passionne depuis sa tendre enfance, Richianny Ratovo a su la perfectionner en intégrant les ateliers d’art du Cercle Germano-Malgache (CGM) Analakely plus tard. Ceci dit, c’est auprès de son paternel, ferronnier d’art également qu’elle s’est le plus épanouie. Un pas de plus dans la carrière de cette artiste donc, le soutien du Prix Paritana et de ses partenaires inspirera ainsi Richianny Ratovo à donner le meilleur d’elle-même.