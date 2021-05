Ankadindratompo – Elle poignarde sa propre fille

Une femme a lardé sa fille de coups de couteau, samedi à 12h30, à Ankadindratombo. L’enfant ne lui a rien apporté, alors qu’elle l’a envoyée mendier.

Un acte répugnant. Samedi, à 12h30, à Ankadindratombo, une mère célibataire a poignardé sa propre fille, âgée de 7 ans. Elle est maintenant retenue en garde-à-vue à la police des mœurs et de la protection des mineurs au commissariat central de Tsaralalàna.

Des passants ont remarqué la fille à cette heure-là. Elle était gravement blessée à la poitrine. Ils l’ont immédiatement amenée à un cabinet médical du quartier, car elle a apparemment perdu beaucoup de sang. Le médecin leur a ordonné une évacuation d’urgence vers l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA). Elle était déjà très faible quand l’ambulance l’a transportée. Le fokonolona a cotisé pour payer les frais de ses soins. Elle est toujours sur son lit d’hôpital. Son pronostic vital reste incertain.

Prise de colère, la foule a cherché à tuer la femme sur le champ, mais la police l’a vite conduite au commissariat d’Alasora.

L’enfant est allée mendier comme sa mère l’a obligée à faire. Or, elle n’a rien obtenu. Elle est rentrée les mains vides. Ce qui avait mis sa mère en colère.

Dans la rue

La femme, sous l’emprise de l’alcool, a planté le couteau près du cœur de la pauvre innocente, selon les témoignages recueillis.

« Elle déambulait dans notre quartier depuis des mois avec ses deux enfants. Elle vient d’Ampahateza, à Ambohipo. Des gens qui ont eu pitié d’eux se sont engagés à leur louer une maison », raconte Clémentine Ramiariseheno, chef fokontany d’Ankadindratombo.

« La femme est alcoolique. Elle se prostitue et reçoit des hommes chez elle. Quand elle est ivre, c’est sa fille que ses clients violent. Elle avait menacé et empêché la gamine d’en parler à l’entourage. Pour tout cela, elle a de nouveau été jetée dans la rue. Elle est oisive et vit d’aumônes. Elle oblige tous les jours sa fille à mendier », témoignent les voisins.

« Le petit frère de la victime a été récupéré par leur famille élargie. Ils seront tous les deux confiés et élevés dans un centre d’accueil, comme l’a prévenu la police. Celle-ci m’a déjà demandé d’élaborer une lettre nécessaire et je la ferai pour les biens de ces enfants. » indique Clémentine Ramiariseheno.