Ambohimanga rova – Le doany de Mahazaza prend feu

« Le doany est dépendant du Rova ou l’ensemble des édifices royaux et de palais, mais il ne se trouve pas dans son enceinte. Beaucoup de personnes y viennent pour demander une bénédiction ou pour exécuter une offrande », raconte un conservateur.

Les habitants se sont efforcés de maîtriser l’embrasement. Des voitures des particuliers ont été utilisées pour transporter l’eau, car l’endroit se trouve en hauteur. Des sapeurs pompiers de la ville sont venus à la rescousse pour sauver les patrimoines, vestiges culturels et historiques. Le feu a été éteint vers 11h.

Selon les gendarmes venus constater l’incendie, deux sur quatre « trano manara » ont été réduites en cendres.

Une enquête a été diligentée pour identifier la véritable origine de l’incendie. « Des personnes seraient entrées dans le doany. Rituellement, on doit porter une bougie quand on y pénètre pour un culte. On ne l’éteint pas en partant, mais elle y est laissée allumer jusqu’à ce qu’elle se consume. L’incendie est peut-être causé par une inadvertance. » suppose la gendarmerie.