Un budget de 5,7 milliards Ariary pour la CAN 2019

Le comité de normalisation a reçu ce samedi, au siège de la Fédération, les partenaires en vue de la CAN. Sa présidente prône l’apaisement plutôt que de polémiquer.

Transpa­rence oblige. La présidente du comité de normalisation du football, Atallah Beatrice a dévoilé ce mercredi, au siège de la fédération malgache de football à Isoraka, le budget pour la préparation et la participation historique de Mada­gascar à la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroulera du 21 juin au 19 juillet en Égypte.

« Le budget total s’élève à 1 654 375 dollars soit 5 700 000 000 ariary, y compris le dernier déplacement au Sénégal, comptant pour le match de qualification », annonce la patronne du comité. 30% du budget ont déjà été avancés par le comité et seront remboursés à la nouvelle équipe de la fédération, par la Confédération Africaine du Football (CAF) et la Fédé­ration Internationale de Football Associé (FIFA). De plus, l’équipementier de la sélection nationale a lui aussi octroyé 50 000 euros.

« Nous avons déjà envoyé les dossiers de demande de subvention auprès du président de la République… Outre le soutien des partenaires, dont certains sont en cours de négociation, nous espérons et attendons 25 % de ce budget de la présidence » , souligne-t-elle.

Les membres du comité de normalisation ont reçu les représentants des partenaires ce samedi à Isoraka, notamment ceux de l’Unicef, l’Accord Knits, l’assurance Aro, la Banque BOA, les Brasseries Star, Holcim, JB et Orange Madagascar… « Nous avons envoyé des demandes de soutien à plusieurs sociétés et certaines ont répondu positivement, tandis que d’autres sont en attente de confirmation… Nous avons abordé, durant la séance organisée avec les partenaires, l’ouverture du compte spécial CAN, le Basket Fund… Elle sera gérée par la fédération », explique Attalah Beatrice.

La ligue de la Haute-Matsiatra figure parmi les partenaires qui ont déjà versé son aide dans le Basket Fund. Encore en attente d’une petite mise au point, Orange et Star veulent assurer le Fun Zone au stade de Mahamasina ou sera installé un écran géant pour la retransmission en direct les matches.

Apaisement

Interrogée par les journalistes, la présidente du comité n’a pas voulu dévoiler le contenu du contrat et les critères qu’exige Telma pour soutenir l’équipe nationale. « Je suis une juriste et j’ai droit à une obligation de réserve », souligne-t-elle.

Les deux parties, le comité et Telma se sont rencontrées ce mercredi soir, afin de régler leurs différends. Le comité prône et a surtout insisté sur l’apaisement. « Ce n’est plus le moment de polémiquer sur notre relation avec les partenaires… Il est temps de trouver des solutions à tout problème et blocage. Notre objectif principal à nous tous est que l’équipe nationale puisse se préparer en toute quiétude et qu’elle puisse donner le meilleur d’elle-même pour obtenir de bons résultats », conclut la présidente du comité.

La délégation locale pour le stage et les matches amicaux en Europe, s’est envolée hier. Les Barea rencon­treront la sélection du Luxembourg, le 2 juin, et le Kenya, le 7 juin. Ils seront de retour au pays le 9 juin, et un point de presse avec les joueurs et tous les partenaires est prévu le lendemain.

Le comité de normalisation a aussi décidé que cinq présidents de ligue, celles qui ont des clubs élites, notamment Analamanga, Haute-Matsiatra, Ihorombe, Boeny et Itasy, auront le privilège de faire le déplacement en Égypte durant la CAN.

Assemblée générale

La Fifa a validé la disposition spéciale du comité de normalisation, le 27 mai. Celui-ci est ainsi autorisé à organiser l’assemblée générale ordinaire. Les convocations pour les présidents des vingt-et-deux ligues ont été envoyées ce mardi. L’AGO se tiendra le 12 juin au Toit de Tana à Anosy, en présence des missionnaires de la Fifa. Si les présidents des ligues valident les règlements intérieurs et le statut adéquats à la situation actuelle, le comité fixe­ra de suite la date de l’élection et lancera l’appel à candidature.