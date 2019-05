Santé – Un bébé vit avec une tête volumineuse

Le service de neurochirurgie de l’HJRA enregistre quelques cas d’hydro­céphalie, actuellement. L’un d’entre eux est à peine âgé de 6 mois.

Un nourrisson d’à peine six mois souffre de l’hydrocéphalie, dans le service de la neurochirurgie du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andria­navalona (CHU JRA). Sur le lit d’hôpital, le patient ne dort pas la nuit, il tousse, il a du mal à respirer. La taille de sa tête, qui pourrait être le double, voir le triple de la normale, l’irrite. « Cela fait trois mois que sa tête se dilate. Au début, il a fait des convulsions. Le personnel de santé dans notre ville a dit qu’il doit être envoyé à Antananarivo pour se faire opérer. Nous avons voyagé en avion, grâce à l’aide des philanthropes », raconte Sarobidy, la jeune

mère de 21 ans, qui vient de Nosy Be, mercredi. Cet enfant doit se faire opérer, incessamment, pour évacuer l’excès de liquide cérébro-spinal de son cerveau.

En hausse

Actuellement, les malades qui sont victimes de l’hydrocéphalie sont nombreux dans ce service du CHU JRA. Trois enfants et un adulte sont hospitalisés dans ce service, pour les mêmes raisons. D’autres enfants sont traités à l’externe, en attente d’opération. Selon un médecin du service, cette hausse des cas ne devrait pas surprendre. « Les malades existent, généralement, tout au long de l’année. Le nombre des cas est variable », indique-t-il. Beaucoup dépendent de l’appui des associations pour être opérés car la valve de dérivation nécessaire à l’intervention chirurgicale coûte très cher, elle est de 1 600 000 ariary dans les pharmacies.

L’association Human action groupe qui fournit gratuitement ce kit pour les plus démunis depuis deux mois, constate une hausse des demandes. « Nous avons déjà octroyé une vingtaine de valves de dérivation depuis deux mois. La demande augmente. À ce rythme, notre provision peut s’épuiser avant la livraison des nouvelles commandes qui ne sont prévues arrivées que d’ici deux mois », explique Tahina Rajao­narison, vice-présidente de l’association qui a remis des kits à quatre malades du service, mercredi. Cette association a promis de fournir trois cent valves de dérivation par an. Une cinquantaine est déjà arrivée. Jusqu’ici, ce sont les malades à Antananarivo qui en ont bénéficié. D’autres patients en ont besoin dans les services de neurochirurgie des autres provinces.