Mayotte – Après les Sri-Lankais, des Africains débarquent à Mayotte

Vingt-cinq personnes originaires d’Afrique centrale ont accosté illégalement depuis mardi sur des plages du sud de Mayotte, a annoncé mercredi le commandant de la gendarmerie, alors que pour la première fois, des Sri-lankais sont également arrivés illégalement lundi.

Ces migrants débarqués sur le 101e département français, déjà soumis à une forte pression migratoire avec 48% d’étrangers au sein de sa population, sont originaires notamment du Rwanda, de la République démocratique du Congo et du Burundi, a précisé le général Philippe Leclercq. Interpellés par les forces de l’ordre, ces migrants africains ont été emmenés au centre de rétention administrative et pourront formuler une demande d’asile s’ils le souhaitent.

Depuis le début de l’année, Mayotte a enregistré 392 demandes d’asile d’étrangers originaires d’Afrique continentale, a précisé mercredi à l’AFP le sous-préfet en charge de la lutte contre l’immigration clandestine, Julien Kerdoncuf.« En termes de volume, c’est faible par rapport aux Comoriens qui représentent 98% des étrangers en situation irrégulière » sur le territoire, a-t-il tempéré.

Les 18 migrants sri-lankais arrivés lundi ont fait l’objet d’un refus d’entrée en France et ont été placés en zone d’attente, a précisé mardi Christophe Castaner.

