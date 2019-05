Entrepreneuriat – Dernière inscription au TICAD VII ce jour

Plus que quelques heures avant la clôture de l’inscription en ligne à la compé­tition internationale TICAD VII Innovative Startup au Japon.

Place à l’entrepreneuriat. La septième édition de la conférence réunissant tous les États Africains au Japon ou TICAD en vue d’assurer le développement de l’Afrique met cette fois-ci l’accent sur l’accompagnement des meilleurs entrepreneurs africains. Sur sélection, après inscription en ligne jusqu’à minuit ce 31 mai, l’accompagnement vise à faciliter la recherche de partenariat entre les entrepreneurs d’Afrique et les investisseurs japonais. « Les projets entrepreneuriaux reçus seront ceux mis sur pied depuis l’an dernier et donc récents. C’est là l’idée même de l’accompagnement de l’entrepreneur initiateur du projet. Chaque projet doit être lié aux technologies et doit contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable ou ODD. La chance d’être sélectionné est une opportunité unique dans la mesure où la compétition entre dans le cadre d’une rencontre internationale qui verra la présence de promoteurs, investisseurs, accompagnateurs japonais », selon les précisions.

La démarche d’inscription est facile car il suffit de remplir le formulaire à compléter en ligne. « L’agence japonaise de coopération internationale ou JICA collaborera avec l’équipe du PNUD ou Programme des Nations Unies pour le Développement, dans l’examen des candidatures reçues. Dès lors qu’un projet apporte une solution économique dans la satisfaction d’un besoin, il a la chance d’être sélectionné », d’après les responsables.

Conditionnalités

L’inscription est personnelle, et engage la startup ou entreprise que l’on veut développer ainsi que les collaborateurs y travaillant et une disponibilité du 28 au 30 août est requise pour l’entrepreneur qui soumet sa candidature. « La TICAD VII Innovative Startup étant le nom officiel de l’événement de présentation des entrepreneurs sélectionnés, ces derniers prendront part activement à la présentation publique de leurs projets avec tous les moyens audiovisuels correspondants », selon ce qui est écrit dans le formulaire de candidature.

La startup ou projet présenté pour concourir à la TICAD VII Innovative Startup doit être implanté sur le continent africain par un ressortissant de l’un des pays membres de l’Union Africaine. Cette dernière à travers sa commission, l’instance décisionnelle au plus haut niveau, supervise avec le gouvernement japonais, l’accueil des délégations africaines dans le cadre de la rencontre TICAD. Le projet doit être viable et s’il s’agit d’une entreprise déjà en fonctionnement, il faut déjà avoir bénéficié d’un financement équivalent à 50 000 dollars au cas où un financement a été obtenu au démarrage du projet entrepreneurial. Les investisseurs potentiels au Japon feront le choix des projets à accompagner. Le billet d’avion du porteur de projet sélectionné sera pris en charge. Le développement de l’Afrique part de « la transformation économique ». Madagascar prendra part à cette rencontre dans la ville d’Yokohama et les thématiques majeures qui seront débattues à l’instar de l’amélioration du climat des affaires et la promotion des investissements privés permettront aux entrepreneurs malgaches sélectionnés d’établir des partenariats avec leurs homologues japonais.

Lien : Détails et inscription