Ampandrana – Deux sexagénaires périssent dans un incendie

Les flammes ont dévasté un bâtiment de deux étages à Ampandrana. Une femme de soixante-cinq ans, souffrant d’handicap moteur, et sa sœur sont mortes calcinées.

Un violent in­cendie a secoué Ampandrana dans l’après-midi d’avant-hier. Deux vielles femmes, âgées respectivement de soixante-deux et soixante-cinq ans sont mortes calcinées. Comportant deux étages, le bâtiment en dur, théâtre de ce drame, est étranglé au cœur d’Ampan­drana, figé dans une agglomération enchevêtrée dans une multitude d’habitations. Les deux sœurs étaient piégées dans une pièce perchée au deuxième pendant que l’incendie faisait rage.

« L’une des défuntes souffre d’un handicap moteur. Désemparée, sa sœur a accouru jusqu’à une fenêtre d’où elle a hélé les riverains en poussant des appels de détresse mais il n’y avait rien à faire. L’escalier en boiserie qui mène aux niveaux supérieurs avait déjà été ravagé par les flammes et il devenait de surcroît très dangereux de s’aventurer dans la fournaise », se désole Herilanto Rakotoa­rimanana, neveu des défuntes. « Des personnes des environs ont essayé de trouver une échelle mais il était trop tard. Les flammes se sont propagées à une vitesse folle », poursuit-il.

Le bâtiment calciné est occupé par quatorze personnes ayant des liens de parenté. Aucune des six pièces de la maison dévastée n’a été épargnée. Le feu a fait des ravages jusqu’aux cuisines en passant par les chambres à coucher. Les familles frappées par le sinistre ont perdu la quasi-totalité de leurs biens.

Partis en cendre

D’après les préjudices relevés par les sapeurs-pompiers venus à la rescousse, les victimes ont vu partir en cendres des appareils électroménagers, des mobiliers, du matériel électronique et informatique, des effets vestimentaires, des ustensiles de cuisine, outre des documents.

Les soldats du feu de la caserne de Tsaralalàna, appuyés par leurs collègues du poste avancé d’Andravoa­hangy, ont livré bataille contre l’embrasement. L’inexistence de bouche d’incendie aux alentours a retardé leurs actions et compliqué leurs tâches.

Une équipe d’intervention d’urgence de la Jirama s’est également dépêchée sur les lieux pour couper l’électricité qui alimente le bâtiment en feu. Par ailleurs, des éléments du commissariat de police du 3e arrondissement à Antaninandro ont délimité un périmètre de sécurité pour mieux contenir toute panique et débordement.

Les enquêteurs ont effectué un état des lieux après le sinistre et ont tenté d’identifier l’origine du feu, mais celle-ci n’a pas pu être déterminée au moment des faits, de source auprès de la caserne de Tsaralalàna. Ils indiquent en revanche que le feu s’est apparemment propagé depuis le couloir.

L’embrasement est survenu mercredi aux alentours de 15h 15. Sitôt alertés, les soldats du feu de la commune urbaine d’Antanana­rivo ont envoyé en un éclair les véhicules de premiers secours de leur poste avancé à Andravoahangy, lesquels ont été aussitôt appuyés par les fourgons pompe tonne dépêchés depuis Tsaralalàna. Les secouristes sont venus à bout de l’incendie en début de soirée vers 18 heures.