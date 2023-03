UNIVERSITÉ D’ANTANANARIVO – Des manuels d’apprentissage japonais ajoutés à la bibliothèque

La bibliothèque de l’université d’Antananarivo s’enrichit. Des manuels et des matériels d’apprentissage japonais ont été ajoutés à cette bibliothèque. Il s’agit d’un don de Kakehashi Madagascar, une association d’alumini du programme Abe initiative, un programme du gouvernement japonais, qui permet aux jeunes africains de poursuivre des études en master au Japon, et d’effectuer des stages dans des entreprises japonaises. Les étudiants du centre de langue japonaise et tous les étudiants intéressés par la langue japonaise seront les bénéficiaires de ces livres. La donation de ces livres a eu lieu, à Ankatso, hier. Le don est composé de cent quatre vingt-huit livres. Ils proviennent de la bibliothèque de l’international University of Japan. Ces manuels et matériels d’apprentissage sont arrivés à Madagascar, grâce à la subvention de l’association des librairies des universités privées du Japon. Cette initiative s’inscrit dans la vision de l’association d’être le Pont entre le Japon et Madagascar, et de renforcer les relations entre les deux pays.