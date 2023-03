TOURNOI VIVA FUTBOL U17 – Trente-deux équipes engagées

Football des jeunes. La première édition du tournoi de football baptisée «Viva Futbol», réservé aux moins de 17 ans, s’étalera du 12 avril au 6 mai. La version inaugurale verra la participation de trente-deux équipes, sélectionnées parmi les soixante-dix postulantes après sélection de dossiers et visite médicale très stricte. Les équipes engagées ont été réparties en huit groupes de quatre, lors de la cérémonie de tirage au sort qui s’est tenue hier, à l’Arena à Ivandry. Cérémonie honorée par la présence du président de la ligue d’Analamanga et aussi de la CFEM, du représentant de Telma, partenaire numéro un du football malgache, et du coach des Barea Chan, Roro Rakotondrabe. La phase de groupe se jouera du 12 au 18 avril, sur le terrain Akamasoa à Andra­lanitra. Les huitièmes de finale auront par la suite lieu le 20 avril, les quarts le 22 avril, les demi-finales le 29 avril, et la troisième place suivie de la finale, le 6 mai. «Nous avons exigé la copie de l’acte de naissance et le certificat de résidence ainsi qu’une visite médicale en quatre étapes pour éviter autant que possible la falsification d’âge», mentionne Naina Ramaroson, directeur administratif et financier de la chaine Viva. Le patron de l’OPL, Henintsoa Rakotoarimanana dit Tota, quant à lui, a salué le sérieux de l’organisation. «Je profite de l’occasion pour inciter les écoles et les centres de football de se réunir et pour concocter ensemble avec la ligue d’Analamanga le statut de transfert pour les centres et écoles de football et le déposer plus tard auprès de la fédération. »