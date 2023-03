SECTEUR MINIER – Le renouvellement des permis miniers reprend

Annonce. Le Conseil des ministres d’hier a fait part de la reprise du renouvellement des permis miniers. « …Le Conseil des ministres approuve la reprise des réflexions sur le renouvellement des permis miniers…Un plan d’action est en élaboration par le ministère des Mines et des ressources stratégiques… » relate le communiqué du Conseil des ministres. Le renouvellement des permis réservés aux petits exploitants (PRE) est indiqué passer en priorité, suivi par les permis de recherche (PR) et enfin les permis d’exploitation (PE). Un plan d’assainissement du cadastre minier sera également mis en œuvre pour accompagner le plan de réflexion sur la reprise des renouvellements des permis miniers. Ainsi, la reprise des demandes de renouvellement n’est encore qu’en réflexion, et de nombreux opérateurs attendent le début effectif du processus de renouvellement des permis miniers, suspendu depuis près de quatorze années. Le ministère des Mines et des ressources stratégiques prévoyait d’effectuer des descentes dans chaque périmètre demandant un renouvellement de permis.