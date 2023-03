REVENDICATIONS ESTUDIANTINES – Les manifestations font tâches d’huile

Des élèves-ingénieurs de Vontovorona ont repris leur manifestation. Sortis du campus, ils ont brûlé des pneus devant le portail, brandissant des banderoles sur lesquelles ils ont inscrit leurs requêtes : « Libérez les polyvalents (ndlr : salle de classe occupée par des commerçants) ! Rendez les blocs salubres ! Affichez le calendrier de paiement des bourses d’étude et de l’allocation d’équipement ! Approvisionnez-nous d’eau potable ! » À près de 400 kilomètres de là, une autre manifestation estudiantine se tenait. Des étudiants de l’université de Toamasina réclamaient le paiement de leurs bourses d’étude et de l’allocation d’équipement, ainsi que le paiement des bourses d’étude des étudiants qui n’en ont pas bénéficié l’année universitaire précédente. Pour ces étudiants, l’attente a déjà trop duré. « Cinq mois après le début de l’année universitaire, nous ne bénéficions pas encore de bourses d’étude. C’est inconcevable ! », lancent-ils. Beaucoup d’entre eux se plaignent qu’ils n’ont plus rien à se mettre sous la dent. Après une « manifestation pacifique », les étudiants de Vontovorona annoncent une « trêve » de quelques jours. « Nous sommes en vacances, maintenant. Nous verrons après Pâques l’évolution de la situation. », indiquent-ils. Ceux d’Ankatso n’envisageaient pas de manifester, jusqu’à hier. « Nous avons rencontré des responsables qui nous ont annoncé que la liste des bénéficiaires de bourses d’étude est terminée. Que le calendrier de paiement des bourses d’étude va sortir avant les fêtes pascales », annonce le président d’une association d’étudiants. L’université d’Antananarivo a annoncé, mardi, que des discordances constatées sur la liste des bénéficiaires de bourses d’étude doivent encore être corrigées. Ces manifestants affirment qu’ils ne se calmeront qu’une fois leurs requêtes satisfaites.