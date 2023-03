MÉDIA – Saisie conservatoire des biens de la Gazette de la Grande île

La MPE (La Gazette de la Grande île) fait face à une saisie conservatoire hier à la suite d’un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Antananarivo, Chambre Commerciale, le jeudi 28 juillet 2022. La Gazette a été condamnée à payer à la Jirama la somme totale de 414 524 704,53 Ariary (Quatre cent quatorze millions cinq cent vingt-quatre mille sept cent quatre Ariary cinquante-trois) pour diverses infractions liées à du vol d’électricité perpétré sur plusieurs années. La saisie conservatoire est une mesure préventive prise par la Jirama afin de garantir le recouvrement des sommes dues par la MPE. Cette mesure est destinée à protéger les intérêts de la Jirama en immobilisant les biens de la MPE jusqu’à ce que la somme totale de la condamnation soit réglée. La décision de la Cour d’appel d’Antananarivo souligne l’importance de lutter contre les pratiques illégales dans le secteur de l’énergie et met en avant la nécessité pour les entreprises de se conformer aux réglementations en vigueur. La Jirama réitère son engagement à assurer l’équité et la transparence dans la fourniture de l’électricité et à lutter contre toute forme de fraude.