MALADIE TRANSMISSIBLE – La tuberculose en forte propagation à Analamanga

Madagascar est un pays à forte endémicité tuberculeuse. Près de quarante mille tuberculeux ont été notifiés, en 2022. La plupart des cas se trouvent à Antananarivo.

A 30 ans, Kevin, un habitant d’Antananarivo, présente de nouveau une tuberculose active, 10 ans après un premier test positif de cette maladie. « J’ai recommencé à tousser au mois d’octobre dernier. Mon état s’est dégradé, alors, j’ai décidé de consulter un médecin au mois de décembre. Le résultat des analyses a confirmé que j’avais la tuberculose. », témoigne-t-il. Il fait partie des quarante-et-un mille tuberculeux notifiés en 2022. La majorité de ces cas se trouvent dans la région Analamanga. Les régions Atsimo Andrefana et Analamanga sont les plus grandes pourvoyeuses de cas de tuberculose, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, le 24 mars.

« La forte densité de la population dans la capitale fait que la population vit dans la promiscuité. La maladie se transmet facilement chez les personnes en contact étroit.», indique le professeur Joëlson Rakotoson, pneumologue au Centre hospitalier universitaire Joseph Raseta Befelatànana (CHU JRB). Il n’est pas rare de voir des ménages qui vivent à cinq, voire plus, dans une petite pièce de moins de 10 m2. Difficile d’isoler les malades dans de telles conditions. Dans les centres de santé, il n’y a plus de structure pour isoler un tuberculeux pendant une longue durée, comme cela a été le cas il y a quelques années avec le sanatorium à Fenoarivo.

Retard du diagnostic

La plupart des ménages de la capitale ont une mauvaise hygiène de vie. Beaucoup mangent peu mais travaillent dur, et pourtant, la fatigue et la malnutrition combinées nuisent à l’efficacité du système immunitaire, ce qui va favoriser le développement de la tuberculose. La tuberculose est une maladie latente, elle se développe lorsque l’immunité baisse.

Autre problème, le retard du diagnostic. La prévalence de la tuberculose est estimée à deux cent trente-trois cas pour cent mille habitants. Il manquait près de vingt mille cas sur les soixante-six mille cas attendus en 2022. « Les tuberculeux non diagnostiqués qui ne sont pas sous traitement sont ceux qui propagent le plus la maladie. », indique le Dr Adora Augustin Juanina, médecin au sein du Centre de diagnostic et de traitement (CDT) de la tuberculose au dispensaire Ecar Anatihazo Isotry, qui détecte une vingtaine de cas par mois. Un malade non traité peut contaminer une dizaine de personnes en une année.

L’amélioration de l’hygiène de vie, le diagnostic précoce de la maladie, le suivi des traitements, sont les meilleurs moyens pour lutter contre la tuberculose. « Le risque de propagation de la maladie baisse au bout de deux à trois semaines, après le début du traitement. », affirme le professeur Joëlson Rakotoson. « Ayez une alimentation saine et équilibrée, dormez suffisamment, pour éviter la baisse de l’immunité. », recommande le Dr Michaël Rakotondravola, médecin ayant des compétences en pneumologie. « Consultez un médecin en cas d’apparition de symptômes suspects. », exhorte le Dr Adora Augustin Juanina. Des toux persistantes, la fièvre, l’amaigrissement, les sueurs nocturnes, les douleurs thoraciques, sont des signes évocateurs de la tuberculose. Cette maladie infectieuse est l’une des plus mortelles au monde.