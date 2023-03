INSERTION PROFESSIONNELLE – Des jeunes mères célibataires regagnent leur autonomie

Neuf cents jeunes femmes mères célibataires déscolarisées bénéficient d’une insertion socioprofessionnelle et sociale dans le cadre du projet Sandratra. Pour assurer l’autonomie des jeunes femmes bénéficiaires, il s’agit d’assurer la prise en charge pyschosociale, éducative et professionnelle de neuf cents jeunes femmes célibataires déscolarisées. « Le projet va prendre en charge les femmes célibataires issues des quartiers les plus défavorisés des 1er, 3ème et 4ème arrondissements de la capitale. L’objectif est de doter de l’indépendance à ces femmes afin qu’elles puissent gagner en estime de soi. Sur cette lancée, elles peuvent être insérées dans la société puisqu’elles sont parfois sujettes à des discriminations du fait de leur situation. L’objectif est aussi de les doter d’une autonomie financière », indique le docteur Hajatiana Raharinan- drasana, directeur des actions sociales et santé à la Commune Urbaine d’Antananarivo.

Ayant franchi différentes étapes de regain de l’estime de soi, de socialisation et de renforcement des capacités de base, les jeunes mères célibataires sont prêtes à intégrer le monde professionnel. « La première formation que j’ai reçue concerne le lifeskills. Il s’agit de la manière d’éduquer les enfants, la gestion du ménage, ainsi que le savoir-vivre en société. En deuxième temps, la formation en langue française est aussi utile dans le domaine professionnel. Étant mère célibataire de deux enfants, j’ai parfois été victime de discrimination dans la société. Grâce aux différentes formations reçues, j’ai pu avoir une vision positive de ce que je suis et de ce je peux faire », témoigne Vololonirina Saholy Rakotovohitra, une des bénéficiaires du programme.

Partenariat

Des conditions devront être remplies pour faire bénéficier les mères célibataires. « Le projet a débuté en 2021 et les appuis ont permis d’aider près de neuf cents bénéficiaires. Les bénéficiaires devront avoir 15 à 29 ans et ce sont des mères célibataires. Des questionnaires ont été effectués pour connaître la précarité de ces femmes. Il s’agit de savoir si elles vont pouvoir suivre pendant 6 mois jusqu’à ce qu’elles aient du travail », indique Feno Randriari-manana, responsable de projet au niveau du projet Sandratra.Pour garantir l’insertion professionnelle, le projet a opté pour le développement des partenariats avec des entreprises pouvant potentiellement accompagner leurs processus de formation professionnelle, de stage en entreprise, et surtout de recrutement de ces jeunes mères célibataires. « L’appui à la formation et l’insertion professionnelle et les autres formes d’aides pour ces bénéficiaires sont importants », indique Joël Randrianarison, responsable communication Intelcia. Le forum des entreprises d’hier a permis de réunir une vingtaine d’entreprises qui vont collaborer à ce projet, une collaboration entre la Commune Urbaine d’Antananarivo et « Aide et Action », financé par l’AFD et le Groupe FILATEX.