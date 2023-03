INFRASTRUCTURES – Betioky- Itampolo se fait en quatre jours

« Il n’y a pas que la RN10. La réfection de la RN10 est souvent ressassée, mais la route menant vers Itampolo a également besoin d’un sérieux lifting » crie Abdullah, habitant d’Itampolo. La route depuis Befaha, au croisement de la RN10 et le parc Tsimanampetsotsa, Ampotaky, Beheloke, menant vers Itampolo, est dans un état lamentable. Les routes sont presque impraticables. Des trous, de la boue, des eaux stagnantes, se sont multipliés depuis la dernière saison de pluie. « Les 193 km reliant Betioky et Itampolo, qui se font normalement en 12 heures, s’exécutent aujourd’hui en quatre jours » se plaint Abdullah. Des transporteurs assurant le transport de personnes entre Toliara et Itampolo se plaignent des accidents récurrents sur cet axe d’intérêt provincial. « Des accidents de véhicules, camions- brousse faisant office de taxis-brousse entre Toliara et Itampolo, sont rapportés presque tous les samedis et lundis, jours de départ et d’arrivée des taxis-brousse partant et en provenance d’Itampolo » ajoute Abdullah. Samedi dernier, un car- brousse s’est renversé sur le flanc sur l’axe Tombony-Ampotaka, aucune victime n’a été rapportée. Les frais connaissent une hausse, de 25 000 ariary, il passe actuellement à 45 000 ariary. Les transporteurs connus comme Belia et MonFils ont abandonné la desserte Toliara-Itampolo. De nouveaux transporteurs tentent leur chance. Le non-effectivité du bac Fiavota, reliant Toliara à Anakao, aggrave la situation des usagers de la route.