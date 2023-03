FASAN’NY KARANA – Un cycliste meurt écrasé par un camion

D’importants bouchons, un attroupement ému, des coups de sifflet assourdissants des agents de circulation et du sang humain répandu sur la chaussée. Tout cela à cause d’un horrible accident, hier, aux alentours de 16 heures, non loin du stationnement de taxis-brousse de Fasan’ny Karana. Un pédaleur de taxi-bicyclette s’est retrouvé à plat ventre sous un véhicule semi-remorque en direction d’Anosizato. Il s’est fait écraser avec son deux-roues. Il n’a pas survécu. « Il assurait un service de taxi-bicyclette. Il a failli me conduire jusqu’à Anosy, mais nous n’étions pas d’accord sur les frais. Hélas, une minute plus tard, je l’ai revu, en sang. Je présume qu’il avait environ 28 ans », raconte un témoin oculaire. La victime slalomait à cause des nids-de-poule quand le mastodonte l’a aspiré. Le gros camion s’est tout de suite immobilisé. Certains se sont dépêchés de trouver des crics pour le soulever et désincarcérer le cycliste, espérant pouvoir le sauver. Malheureusement, il était déjà trop tard. La brigade des accidents de la circulation auprès du commissariat central de Tsaralalàna a ouvert une enquête pour homicide involontaire.