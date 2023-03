Énergie: Délestage tournant durant  les heures de pointe

Le cauchemar est de nouveau revenu pour les habitants de Mahajanga depuis quelques jours. Plusieurs quartiers sont plongés dans le noir en raison de la coupure de courant imposée par la Jirama ou délestage tournant. La distribution de l’énergie est insuffisante en raison de problèmes techniques, de machines défaillantes tombées en panne et n’ont approvisionnées en carburant.

La coupure intervient surtout pendant les heures de pointe, entre 18 heures et 22 heures, pour certains quartiers. Mais d’autres fokontany sont privés d’électricité toute la nuit. Le besoin en énergie est insuffisant durant cette tranche horaire.

La zone industrielle (boulevard Poincaré au bord de la mer, Plateau des tombes, Ampasika, Antsahabingo ainsi que Tsaramandroso ambony et La Corniche) en a été victime hier soir. Le transformateur près du Tribunal de première instance de Mahajanga-be était tombé en panne, il y a trois jours. Ce qui a provoqué une panne de courant dans les quartiers voisins.