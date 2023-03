ÉLECTIONS – Le FFKM sera sur tous les fronts

Pour des élections justes et transparentes. C’est le vœu exprimé hier par les responsables du FFKM qui ont poursuivi leur grande concertation concernant le processus électoral.

Des préparatifs jusqu’au dépouillement des votes, le FFKM annonce qu’il sera très vigilant concernant les prochaines consultations dont notamment la présidentielle. La grande réunion de concertation des membres de l’union des églises chrétiennes de Madagascar ou « Fiombonan’ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara » (FFKM) s’est poursuivie hier et se terminera aujourd’hui à Ambohipanja. Une réunion à laquelle participent les responsables des 35 régions FFKM, et dont l’ordre du jour a trait au processus électoral. Une source auprès du comité central du FFKM a indiqué hier que la première décision adoptée porte sur les moyens et modalités de contrôle de toutes les opérations menées par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) dans le cadre de ce processus. Il s’agira, entre autres de la mise en place des comités de vigilance lesquels seront assignés spécialement aux travaux y afférents. Ces comités de vigilance seront installés dans toutes les régions avec pour mission donc, de « surveiller » le déroulement des opérations dans chaque circonscription.

Arrengement

« Cependant, le FFKM n’a aucune intention de publier des résultats car nous nous limitons exclusivement au contrôle et à la surveillance des préparatifs de l’élection », a précisé cette source. Autrement dit, le FFKM sera sur tous les fronts dans cette mission qu’il s’est assigné… sauf en ce qui concerne la publication des résultats. Une autre précision a été donnée par le pasteur Irako Ammi Andriamahazosoa, président de l’Église de Jésus-Christ à Madagascar (FJKM) et également président actuel du FFKM. « La préservation de la vérité est un principe important de l’Église. Cela inclut la recherche d’un droit équitable et des élections justes et transparentes dans notre pays… », a-t-il souligné. Dans ce sillage, il a exhorté les uns et les autres à s’inscrire dans les listes électorales. Concernant particulièrement la présidentielle, le président du FFKM serait enclin à un arrangement entre Malgaches avant la tenue du scrutin. A l’issue du culte d’ouverture de cette réunion, le 29 mars dernier, il avait notamment déclaré : « Sommes-nous les seuls à ne pas pouvoir s’organiser ? »