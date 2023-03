DONS PRÉSIDENTIELS – La nouvelle ambulance pour Ankazoabo accidentée

Trois jours seulement après la dotation de cinq ambulances pour cinq districts de la région Atsimo Andrefana, par le président de la République Andry Rajoelina, qui les a offertes officiellement au stade de Maître Kira à Andaboly, celle pour Ankazoabo est hors d’usage. Le véhicule 4×4 de marque Toyota Land Cruiser allait être ramené à Ankazoabo et allait être accueilli en fanfare par les habitants de ce district situé au nord-est de Sakaraha. Seulement, la veille du départ depuis Toliara pour rejoindre Ankazoabo, le fils du chauffeur désigné pour ramener l’ambulance a volé les clés depuis la poche de son père. Il a fait le tour de la ville de Toliara avec le véhicule. Pour cause de mauvaise manipulation, aux premières explications, le fils a perdu le contrôle du véhicule et s’est heurté si fortement à une maison en dur, que celle-ci s’est même écroulée, et que la voiture a été écrasée complètement. Le fils du chauffeur s’est retrouvé à l’hôpital mais sa vie n’est pas en danger. Le père et le fils sont confrontés actuellement à la Justice et plus d’un attendent le sort réservé et au fils et au père chauffeur, responsable du véhicule.