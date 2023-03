Deuxième foire artisanale de Boeny : Des participants des iles voisines attendus en août

La région Boeny abritera la deuxième édition de la Foire de l’artisanat en août. Cette manifestation coïncidera avec la célébration de la Journée des femmes africaines et de la Journée mondiale de l’artisanat. Des participants venant des autres régions de Madagascar et des iles voisines y seront présents.

La direction régionale de l’Artisanat et des métiers de Boeny et la plateforme des femmes 3 VHF (Vondron’ny vehivavy vonona hifanampy amin’ny fampandrosoana) prévoient d’organiser des activités avec la direction régionale de l’Économie et du budget Boeny, avant le grand rendez-vous. Ce, afin de collecter des fonds. Le comité de préparation de l’événement dirigé par le directeur régional, Jean-Christophe Noël Rasoloniaina, estime qu’un soutien technique et financier de la part de la région serait important.