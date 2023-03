DÉMISSION DE NICOLAS DUPUIS – La Fédération attend la lettre officielle par écrit

Compte tenu que le sélectionneur des Barea A, Nicolas Dupuis n’est pas encore de retour à Madagascar car il n’était pas revenu avec la délégation, arrivée mercredi après-midi, «nous ignorons encore quand il va revenir. Nous attendons donc son arrivée et sa lettre de démission officielle par écrit avec motifs précis», souligne Victorien Andrianony, président de la Fédération malgache de football. «D’ailleurs, s’il est démissionnaire, nous ne pouvons plus le retenir, donc il faut le remplacer. Nous allons discuter de tout cela avec la direction technique nationale si nous allons lancer un appel à candidature ou non», poursuit le patron de la fédération. Le souci en faisant un appel à candidature est que cela prendra du temps avec le délai à respecter avant l’étude des dossiers et le dépouillement, alors que le prochain match, comptant pour la cinquième journée des éliminatoires à la Coupe d’Afrique des nations aura lieu à la mi-juin, à domicile contre le Ghana. On n’aura plus que deux mois et demi pour se préparer. «L’autre option serait de confier à la direction technique nationale la proposition de quelques noms de techniciens. Nous allons définir les critères de sélection avec la direction technique», suggère le numéro un du ballon rond malgache. Après la récente série de défaites, «son successeur devrait assurer les victoires pour que nous puissions faire une sortie honorable même si nous ne nous qualifierons pas», souligne le président de la FMF. L’insuf­fisance du temps de préparation en vue de la double confrontation contre les Fauves centrafricains a été très critiquée. La question qui se pose actuellement est de savoir quand nous connaitrons le successeur de Nicolas Dupuis, et quand débutera le prochain rassemblement, même pour les locaux d’abord, car nous n’avons plus que deux mois et demi pour se préparer.