CONCERT – Poopy célèbre ses 40 ans de scène

À l’occasion de la célébration de ses 40 années de scène, Poopy reverra son public. Elle donne rendez-vous le dimanche 30 avril 2023 au Palais des sports et de la culture Mahamasina à 14 :30. Cela va faire exactement 40 ans cette année que Poopy est sur scène. Elle a offert plus de 1500 concerts et produit plus de 16 albums. Elle a déjà reçu de nombreuses distinctions et est l’une des récipiendaires du certificat d’appréciation « Artiste de l’année 1995-2005 » de l’OMDA. Cette fois, le concert durera 5 heures (un des plus longs qu’elle ait jamais fait) pour revivre les souvenirs de ces 40 années. Les danseurs qui ont marqué le groupe au cours de ces années réchaufferont aussi la scène avec elle. Dès 2020, son producteur « Théâtrone » reprend la carrière de Poopy après quelques années de silence. Puis la chanteuse a commencé à sortir des clips qu’elle partage sur sa page « Poopy la voix du coeur ». Elle est réputée par la façon dont elle s’habille lors de ses shows, elle a toujours cette touche unique. Pour cette fois, elle sera habillée par un styliste authentique venu d’ailleurs, si bien qu’elle aura plusieurs possibilités de rechanges concernant ses tenues. Les billets sont déjà disponibles dans tous les magasins MASS’IN d’ Antananarivo ( La City Ivandry, Ankorondrano, Akoor digue, Isoraka, Smart Tanjombato) ainsi que sur la plateforme www.Ticketplace.io.

Lucas Rahajaniaina