BASKETBALL – N1 DAMES – Onze challengers face à MB2ALL

Après la double qualification de deux équipes nationales Ankoay U18 garçons et les 3×3 seniors hommes en Coupe du monde, l’équi­pe nationale 3×3 seniores dames est aussi en quête de leur qualification à la Coupe du monde. Elle va participer à un tournoi qualificatif à Eilat en Israël. C’est pourquoi la Fédération malgache de basketball a aménagé son emploi du temps pour permettre à nos porte-fanions de mieux se préparer et mieux affûter leurs armes. Le championnat national N1A hommes (conférence centre) et le champion- nat national N1A dames

(première phase) se joueront dans la ville d’Eaux, du 15 au 23 avril.Douze clubs féminins issus de sept régions seront à ce rendez-vous. Cette année, avec l’avantage de jouer à la maison, Vakinan­karatra figure parmi les régions les plus représentées avec ses quatre clubs à savoir JEA, Phoenix, Anka­ratra et Serasera. Le club de l’Ankaratra a été le vice-champion de Madagascar en 2022.Avec l’émergence des nouveaux talents, MB2all d’Analamanga , malgré ses multiples titres nationaux (pas moins de quarante toutes catégories confondues) acquis en 2011, 2013, 2018, 2020, 2021 et 202, est en ballotage favorable et part largement favori. Onze clubs challengers essaieront de barrer la route des protégées de Jean Claude Rakotomalala, président de MB2All.

Répétition générale

Cette formation est l’un des clubs fournisseurs de sociétaires de l’équipe nationale Ankoay que ce soit en 3×3 ou en 5×5. L’année 2023 est une année très chargée pour le basketball malgache et ce championnat national sert à détecter de nouvelles joueuses, capables de répondre aux critères de sélection pour entrer dans l’équipe nationale Ankoay soit 3×3 ou 5×5.

Le directeur technique national de la FMBB, Angelot Razafiarivony, précise que l’objectif est de préparer nos joueurs et joueuses pour les échéances internationales qui les attendent. « Entre autres, la Coupe du monde, la recherche d’une place pour se qualifier à la Coupe du monde pour les filles 3×3, les Jeux de la Francophonie pour les dames, la XIe édition des Jeux des Iles de l’océan Indien qui se déroulera à Madagascar, se préparent dès maintenant, d’où la nécessité de détecter les sociétaires de l’équipe nationale malgache ». D’après lui, « ce championnat national sert de répétition générale et de suivi à tous nos joueurs qui ont montré leurs talents l’année passée, comment sont leur évolution. C’est aussi une occasion pour détecter les nouveaux talents en préparation de la relève ».