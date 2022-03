Hospitalisation – La panne de courant crée la panique

Panique dans un hôpital des enfants de la capitale, dans la nuit du mardi au mercredi. L’électricité a été coupée pendant plusieurs minutes, vers minuit trente. Un black-out frappait la ville d’Antananarivo. Alors que l’hôpital a été rempli d’enfants sous oxygène. « Nous étions inquiets car nos enfants souffraient de difficulté respiratoire et dépendaient d’un concentrateur d’oxygène pour arriver à respirer normalement. Il nous semble que l’hôpital n’a pas de groupe électrogène car l’électricité ne redémarrait pas automatiquement », témoigne le père d’un nourrisson qui souffre de la bronchiolite, hier. La coupure a duré une vingtaine de minutes, selon des témoignages. Des microcoupures ont été observées, par la suite.

En pleine crise de panique, les parents râlaient. Les uns ventilaient leurs enfants, d’autres les emmenaient dehors, en pleine nuit, de peur que leurs enfants soient asphyxiés.

Ces parents ont eu plus de peur que de mal. La coupure n’a pas fait de victime, dans la nuit du mardi au mercredi, selon les constatations des parents et l’affirmation du personnel de l’hôpital qui souligne que l’hôpital a un groupe électrogène et des panneaux solaires fonctionnels.