Football – FMF : La FIFA se range du côté de l’aile Raoul Rabekoto

La FIFA tient son congrès annuel, ce jeudi au Qatar. La FMF y est représentée par son premier vice-président, un des partisans de Raoul Rabekoto, accompagné de la secrétaire générale.

La FIFA convie ses 211 associations membres à Doha (Qatar) ce jeudi, pour son 72e congrès. Parmi elles figure la Fédération Malgache de Football. La FMF y est représentée par son premier vice-président, Victorien Andria­nony, ainsi que sa secrétaire générale, Ranja Mahatovo. Ce déplacement intervient dans un contexte particulièrement brûlant. Comme tout le monde le sait maintenant, le comité exécutif est scindé en deux à Isoraka. D’un côté, l’aile Raoul Rabekoto, composée des partisans du président Raoul Rabekoto. De l’autre, l’aile Alfred, qui comprend les frondeurs emmenés par le deuxième vice-président, Alfred Randriamanampisoa.

Victorien Andrianony fait partie de l’aile Raoul. C’est à lui que le patron de la FMF a confié les rênes de la Maison du Football en 2020. Sa présence sur le sol qatari confirme un détail important. Avec la secrétaire générale, ce sont les interlocuteurs légitimes reconnus par l’instance mondiale. Le fait que ces deux soient invités à participer à ce congrès vient confirmer la position de la FIFA en faveur de Raoul Rabekoto. Et par conséquent en faveur de ses partisans. Si ce n’est pas une gifle au visage de l’aile Alfred, ça y ressemble fortement.

Assemblée générale

Néanmoins, les frondeurs n’ont pas dit leur dernier mot, même si les camouflets s’enchaînent, comme avec l’affaire de la requête déposée au tribunal. Dans leur quête de pouvoir, ils prévoient d’organiser une assemblée générale, ce jeudi au stade Barea Mahamasina. Aucune information n’a été communiquée à la presse. Mais il semblerait que la création d’une commission électorale soit le principal point à l’ordre du jour. Est-ce pour organiser les élections régionales, sachant que le mandat des présidents de ligues se termine cette année ? Ou bien, est-ce pour organiser un scrutin présidentiel anticipé, sachant que le cycle quadriennal de la FMF ne se termine normalement qu’en 2023 ? Le mystère reste entier.

Au milieu de ce conflit interne qui fait rage depuis plusieurs mois, l’aspect sportif est relégué au deuxième plan. Les activités fédérales sont au point mort et le football en souffre énormément. Pas de rassemblement pour les Barea durant la fenêtre internationale de ce mois de mars, pas de championnat D2 pour désigner les promus en Pro League et pas de coupe nationale non plus jusqu’à aujourd’hui, pour ne citer que ces quelques tristes exemples.